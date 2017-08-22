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Политика

Порошенко вляпался в неприятности из-за Саакашвили

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Giorgi Induashvili
История с лишением бывшего грузинского лидера и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили украинского гражданства может выйти боком Петру Порошенко. Действиям главы украинского государства требуют дать оценку в Генпрокуратуре страны.
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Обращение в правоохранительные органы направил адвокат, замгенпрокурора Украины Ренат Кузьмин. "Я направил в ГПУ заявление о расследовании аферы Порошенко о предоставлении и лишении гражданства Саакашвили", – написал юрист на своей странице в социальной сети Facebook.

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Гражданство бывшему грузинскому лидеру было предоставлено в 2015 году. После этого он стал советником президента Порошенко, а также получил пост губернатора Одесской области.

Тем не менее уже в следующем году он со скандалом ушел в отставку. Как считают эксперты, всему виной был конфликт с президентом. Саакашвили фактически обвинил главу украинского государства и его окружение в потакании коррупции. После этого, по мнению многих, он попал в список врагов Порошенко.


Бывший президент Грузии был лишен украинского гражданства 26 июля, соответствующий указ подписал президент страны. Сам экс-глава Одесской области заявил, что сдаваться не собирается и будет бороться за возвращение гражданства.

При этом часть украинской общественности и представителей политического поля поддержали Саакашвили. По словам председателя партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, лишение экс-президента Грузии украинского гражданства – это "позор для страны". Таким образом, полагает она, президент Порошенко лишь пытается укрепить свою власть.

Автор: Иван Поляков22 августа 2017, 12:06

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