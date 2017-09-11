Дерзкий Саакашвили унизил Порошенко

Прорыв бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на Украину стал настоящим ударом для местных властей. Оппозиция объединилась против президента страны Петра Порошенко.

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вновь унизил своего главного политического оппонента Петра Порошенко. На этот раз политик не ограничился речами и перешел к активным действиям: наплевав на все запреты, он проник на территорию Украины.

Помогли ему в этом оппозиционные силы страны. Так, Юлия Тимошенко и ее соратники использовали прорыв Саакашвили на Украину, чтобы объединиться против Порошенко. "Это может стать точкой отсчета для масштабных протестных движений, чего очень боится власть", – считает местный политолог Руслан Бортник.

При этом эксперты сходятся во мнении, что Саакашвили как политический деятель вряд ли сможет стать лидером оппозиции. Его рейтинг в стране колеблется в пределах 1-3%, передает украинский портал "Вести". "Оппозиционеры сплотились вовсе не вокруг Саакашвили, а против Петра Порошенко. Как только начнется урегулирование ситуации, объединение рассыплется", – уверен Бортник.

Напомним, Саакашвили проник на территорию Украины 10 сентября. Как писали Dni.Ru, политику и его сторонникам удалось порваться в страну со стороны Польши.

Примечательно, что военные не открыли огонь по нарушителям. Официальный представитель Государственной пограничной службы сообщил в Facebook, что акция считалась мирной, поэтому стрелять было запрещено.

Тем не менее, в результате прорыва границы пострадали 17 силовиков, передает РИА ФАН. В отношении Саакашвили возбуждено уголовное дело, сообщает газета "Известия".