Саакашвили загнал в угол бесхребетного Порошенко

Лишенный украинского гражданства бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в воскресенье, 10 сентября, прорвался на территорию Незалежной. Опрошенные Dni.Ru эксперты рассказали, чего ожидать от одиозного политика и какая опасность грозит лидеру страны Петру Порошенко.

Незаконный прорыв Саакашвили и его сторонников произошел на пункте пропуска "Шегини" во Львовской области. В потасовке пострадали 11 полицейских и пять пограничников. На "Шегини" прибыла и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая выразила поддержку экс-главе Одесской области.

Некоторые СМИ уже окрестили прорыв Саакашвили как начало государственного переворота на Украине. "Ситуация намного более опасна, чем это видится кому-то. Определенные геополитические силы могут попытаться использовать Саакашвили как "торпеду" против Порошенко. Саакашвили напоминает своими действиями попа Гапона. А власть попытается взять Юлия Тимошенко", – пишет грузинский портал sazogadoeba.ge.

Однако эксперты сомневаются, что политик немедленно приступит к свержению Порошенко. "Похода на Киев не будет – у Саакашвили нет политической цели. Что делать? Новый Майдан? Пока они будут раздумывать и выжидать", – прокомментировал ситуацию Dni.Ru политолог Сергей Марков.

Тем не менее, уверен аналитик, Петр Порошенко потерпел чувствительное политическое поражение: "Глава государства продемонстрировал свою слабость. Он планировал перейти к режиму личной диктатуры, но слабый диктатор – это нонсенс".





По его словам, вопрос Саакашвили на Украине – это вопрос о власти Порошенко. "Американцы дали президенту Украины согласие на режим личной диктатуры, но в то же время запретили использовать силу против "своих", в том числе Саакашвили. Порошенко оказался в трудной ситуации", – подчеркнул эксперт.

Марков отметил, что лидер Незалежной поставлен перед непростым выбором: если посадит экс-губернатора Одесской области в тюрьму, это будет означать, что он ослушался приказа из Вашингтона, а если не посадит, это станет еще одним проявлением его слабости. "У Порошенко очень сложная ситуация, он будет искать какой-то выход", – резюмировал политолог.

В свою очередь директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин отметил, что с учетом того состояния, в котором находится украинское общество, Саакашвили как политик способен запустить "новую волну", опасную для Киева. "Он оседлал антикоррупционную повестку. Кроме того, у Саакашвили есть прямой выход на американские элиты. И по совокупности этих двух параметров он очень опасен для украинских властей", – прокомментировал ситуацию эксперт. Саакашвили может рассчитывать как на внутреннюю, так и на внешнюю поддержку, подчеркнул он.





Политолог уверен, что Саакашвили получил обнадеживающие сигналы от некоторых представителей американской элиты, однако усомнился, что его действия поддержаны в Вашингтоне на официальном уровне. "Соединенные Штаты придерживаются такой тактики: если считают, что у того или иного политика есть перспективы, они его поддерживают, даже если для этого приходится сдавать бывших союзников", – подчеркнул Салин.

По его словам, главная задача бывшего президента Грузии – демонстрировать, что у него есть электоральная поддержка внутри страны. "И чем более уверенно он будет это демонстрировать, тем на большую поддержку со стороны Вашингтона сможет рассчитывать", – резюмировал аналитик.

Напомним, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили 26 июля был лишен гражданства Украины. Однако он заявил о намерении вернуться в Незалежную и продолжить политическую борьбу.

