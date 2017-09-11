Жена сбежала после очередного позора Саакашвили

От Михаила Саакашвили ушла жена. Она не выдержала приключений горе-политика.

Сандра Рулофс, жена Саакашвили, уехала с сыном на машине с польскими номерами в аэропорт Львова. Вместе с супругом 10 сентября она пересекла польско-украинскую границу, но сегодня, 11 сентября, видимо, решила покинуть своего благоверного.

Лишенный украинского гражданства Михаил Саакашвили с помощью своих сторонников прорвался на Украину. Местные власти в связи с этим завели уголовное дело, а сам скандальный политик заявил, что украинские полицейские украли у него паспорт, пишет Life.ru.

Известно, что вместе с Саакашвили границу Польши и Украины незаконно пересекли около 40 человек. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Он же назвал действия Саакашвили государственным преступлением.

Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию. Дело в том, что у себя на родине Саакашвили обвиняется в финансовых преступлениях и превышении полномочий. В совокупности ему грозит до 11 лет лишения свободы.

Летом 2014 года экс-президент Грузии был объявлен во внутригосударственный, а позже и в международный розыск. При этом Саакашвили удается свободно перемещаться по миру.

Напомним, что 26 июля 2017 года власти Украины лишили Саакашвили гражданства. От грузинского он отказался еще в мае 2016 года. Потеряв работу на Украине, политик некоторое время находился в США.

