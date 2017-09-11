Песков счел Саакашвили клоуном

В Кремле прокомментировали события на Украине, на территорию которой через заслон пограничников прорвался бывший лидер Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, у администрации главы государства есть дела важнее отслеживания происходящей в соседней стране "политической клоунады".

По словам Пескова, вопрос с Саакашвили не относится к категории серьезных. "Скорее это тема курьезных вопросов и относящихся ближе к категории политической клоунады", – сказал пресс-секретарь главы российского государства.

Между тем президент Украины Петр Порошенко прокомментировал унижение, которому его подверг бывший лидер Грузии. Он робко выразил надежду, что экс-губернатор Одесской области будет так же упорно пытаться попасть на родину (где в отношении него заведено уголовное дело), как стремился на территорию Украины.

"Наши пограничники поступили правильно, не применив оружие, на использование которого имели полное юридическое право. Они не дали разжечь пожар, конфликт внутри страны, чего эти политиканы добивались", – заявил Порошенко.





Напомним, в воскресенье, 10 сентября, экс-губернатор Одесской области прорвал оцепление правоохранительных органов и пограничников Украины на пункте пропуска "Шегини" во Львовской области, после чего отправился во Львов. В ходе столкновения сторонников Саакашвили и силовиков пострадали около 20 человек. Полиция начала расследование по факту произошедшего.

Некоторые СМИ отметили, что прорыв экс-губернатора Одесской области стал началом государственного переворота на Украине. По информации грузинского портала sazogadoeba.ge, "определенные геополитические круги" пытаются использовать политика как "таран" против Порошенко.





Между тем эксперты полагают, что Саакашвили способен достичь успеха в противостоянии с главой государства. Способствует тому нынешнее состояние украинского общества, где очень силен запрос на борьбу с коррупцией.

"Он оседлал антикоррупционную повестку. Кроме того, у Саакашвили есть прямой выход на американские элиты. И по совокупности этих двух параметров он очень опасен для украинских властей", – прокомментировал ситуацию Dni.Ru директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин. По его мнению, политик может рассчитывать как на внутреннюю, так и на внешнюю поддержку.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили 26 июля был лишен гражданства Украины. Однако он заявил о намерении вернуться в Незалежную и продолжить политическую борьбу.

