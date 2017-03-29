Жириновский неожиданно обставил Поклонскую

В интернете появился рейтинг самых популярных, согласно данным "ВКонтакте", депутатов Госдумы. Неожиданно для многих экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заняла вторую строчку топа, уступив первое место Владимиру Жириновскому.

Эксперты столкнулись с тем, что аккаунты в "ВКонтакте" есть лишь у четверти народных избранников, поэтому собрали данные по 112 политикам из 450. Они проанализировали содержание страниц депутатов в социальных сетях за январь-март 2017 года, сообщает URA.RU.

В среднем каждый пост на странице Владимира Жириновского набирает около 68 тысяч просмотров. Политик также побил рекорд по числу подписчиков и друзей – 474 тысячи человек. Примечательно, что лидер ЛДПР оставил всех конкурентов далеко позади – отрыв от Натальи Поклонской составляет более 50 тысяч просмотров.

Популярность бывшего прокурора Крыма оказалась ниже ожидаемой – ее публикации просматривают 11,8 тысячи человек. Отметим, что число ее подписчиков и друзей сравнительно мало – 13,8 тысячи человек.

Топ-3 политических звезд "ВКонтакте" замыкает коммунист Геннадий Зюганов. Его посты в среднем просматривают 10,7 тысячи подписчиков, хотя их намного больше – 113,7 тысячи человек. Его однопартиец Сергей Казанков – на четвертом месте, и, имея 10,8 тысячи подписчиков, набирает 10,2 тысячи просмотров.

Встреча с участниками "Высшей студенческой школы парламентаризма" pic.twitter.com/Epf4FaqeKz — Наталья Поклонская (@PoklonskayaNV) 19 марта 2017 г.

Замыкает топ-10 депутатов свердловчанин Игорь Торощин. На его страницу подписаны около девяти тысяч человек, его посты просматривают примерно 8,9 тысячи пользователей "ВКонтакте". Свой успех политик объяснил тем, что уже в течение пяти лет ведет активную деятельность в интернете.

"Свой подход к каждой сети у меня, – заявил Игорь Торощин. – На протяжении пяти лет мы добавляли друзей из "Моего округа". По 200 сообщений приходило – всем отвечал, всем рассказывал, кто я и почему стучусь к ним в друзья. Люди видели посты, в том числе про прием граждан, и приходили на прием, чтобы даже просто убедиться, что я не фейк".

Добавим, что показатели даже самых "топовых" депутатов далеки от совершенства. Напомним, что посты премьера Дмитрия Медведева набирают в среднем 340 тысяч просмотров, а главы Чечни Рамзана Кадырова – около 62 тысяч.