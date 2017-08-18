Володин выразил соболезнования народу Испании

Спикер Госдумы направил письмо председателю Конгресса депутатов Королевства Испания госпоже Ане Марии Пастор Хулиан в связи с терактом, совершенным накануне в Барселоне. В послании Вячеслав Володин выразил соболезнования и передал слова поддержки всем гражданам страны.

"Уважаемая госпожа председатель! Примите от депутатов Государственной думы и меня лично глубокие соболезнования в связи с террористическим актом, совершенным в Барселоне, – говорится в письме. – Парламентарии выражают слова поддержки родственникам и близким погибших, желают скорейшего выздоровления пострадавшим в результате этого бесчеловечного и жестокого акта".



Как ранее писали Dni.ru, накануне вечером в Барселоне был совершен теракт. Водитель микроавтобуса протаранил толпу людей на главной пешеходной улице. По последним данным, пострадали более 100 человек, 13 погибли.

Позже в Испании произошел второй теракт: в городке Камбрильс злоумышленники вновь совершили наезд на пешеходов, после чего вступили в перестрелку с полицией. Правоохранителям удалось ликвидировать четырех преступников, на которых, как выяснилось позже, были надеты пояса смертников.

По данным МИД России, в результате атак пострадала одна россиянка. Девушка получила необходимую медицинскую помощь на месте, госпитализация ей не потребовалась. Всего в ходе теракта в Барселоне ранения получили граждане не менее 24 стран, в том числе, 26 французов. Ответственность за нападения взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство".