Первая леди США пыталась сорвать переговоры с Путиным

Супруга американского президента Меланья Трамп попыталась сократить затянувшиеся переговоры ее мужа с президентом России Владимиром Путиным. Она заглянула в кабинет к главам двух государств, однако повлиять на ситуацию ей все же не удалось.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон рассказал, что переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина шли на два часа дольше, чем предполагалось, передает The Washington Examiner. Он отметил, что чиновники пытались повлиять на эту ситуацию. "Мне приходилось напоминать президенту несколько раз. Люди просовывали головы в дверь", – вспомнил он.

"Я даже думаю, что они в какой-то момент отправили первую леди, чтобы проверить, сможет ли она нас забрать оттуда, но это тоже не сработало", – заявил Рекс Тиллерсон. Он пояснил, что после этого беседа Трампа с Путиным длилась еще час. "Определенно, ее задумка не удалась", – добавил он.

Также представитель администрации президента пояснил, что между глава двух государств возникла "положительная химия". По его словам, встреча затянулась, так как никто из собеседников не хотел заканчивать переговоры. "Между ними двумя было очень ясное положительное взаимопонимание", – заявил он.

Тем временем президент США Дональд Трамп также прокомментировал переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. По данным американских СМИ, он назвал беседу с главой Кремля "потрясающей". Также он отметил, что первый день саммита G20 в целом также был "изумительным".

Вторая встреча дня: Путин в Эльбской филармонии познакомился с Меланией Трамп pic.twitter.com/ZGzLot23jZ — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 июля 2017 г.

Напомним, первая личная встреча двух лидеров состоялась 7 июля и продлилась более двух часов. Примечательно, что изначально в графике Путина на переговоры был отведен один час, а Трамп и вовсе планировал говорить с российским коллегой лишь на протяжении получаса.