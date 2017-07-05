Ким Чен Ын послал подарок "американским ублюдкам"

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты – "подарок американским ублюдкам" на День независимости США. Таким комментарием сопроводил прошедшие 4 июля испытания северокорейский лидер.

Ким Чен Ын потребовал, чтобы северокорейские ученые почаще посылали "янки" такие сувениры. Он заявил, что Пхеньян не будет вести переговоры с США об отказе от программы вооружений. По крайней мере, до тех пор, пока Америка не прекратит враждебную политику в отношении Северной Кореи.

Северокорейский лидер сравнил "Хвасон-14" с красивым мальчиком. По мнению некоторых экспертов, эта ракета может долететь до Аляски, пишет New York Post. "Хвасон" преодолела 933 километра и достигла высоты 2802 километра. Полет продолжался 39 минут – такие данные привел Пхеньян. Однако в Минобороны России назвали другие характеристики полета и отметили, что речь идет о ракете средней дальности.

"Хвасон-14" может нести, по словам северокорейского главнокомандующего, "большую, тяжелую ядерную боеголовку". Ким Чен Ын уверен, что проведенное 4 июля успешное испытание усилило мощь страны и пополнило её арсенал стратегического вооружения: теперь у Пхеньяна есть не только атомные и водородные бомбы, но и межконтинентальные ракеты.

США и Южная Корея ответили на запуск межконтинентальной баллистической ракеты совместными учениями армий двух стран. Американцы 5 июля продемонстрировали возможности своих ракет, запустив их в территориальные воды Южной Кореи. Военные США назвали это предупреждением Пхеньяну.

В свою очередь, госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал проведенные испытания угрозой Соединенным Штатам, их союзникам, странам региона и всему миру. Он добавил, что Вашингтон "никогда не смирится с имеющей ядерное оружие Северной Кореей". Как сообщается, Совет Безопасности ООН запланировал экстренную встречу, на которой будет обсуждаться запуск баллистической ракеты КНДР. Инициаторами встречи выступили Токио, Вашингтон и Сеул.