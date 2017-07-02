Эрдоган проведет встречу с Шойгу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет встречу руководителем министерства обороны России Сергеем Шойгу. Беседа политиков пройдет 2 июля в Стамбуле в резиденции Тарабья.
Начало переговоров намечено на 15:00 по московскому времени, гласит текст официального заявления на сайте турецкого лидера. Что именно будут обсуждать политики, неизвестно.
Напомним, в начале июля президент Турции провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путины. Политики обсудили ситуацию в Сирии.
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