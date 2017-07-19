Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

Госдума и Кнессет напомнят Европе о Второй мировой

Фото: GLOBAL LOOK press/Konstantin Kokoshkin
Российская Госдума и Кнессет Израиля синхронно рассмотрят обращения к европейским парламентам и межпарламентским организациям. Документ подготовлен в связи с оскорблением памяти воинов, погибших при освобождении Европы от нацизма, жертв Холокоста и других преступлений, совершенных гитлеровцами и их пособниками в годы Второй мировой войны.
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Инициатива обращения принадлежит спикеру Госдумы Вячеславу Володину. В подготовке документа участвовали лидеры всех четырех парламентских фракций, а также председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

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 Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Проект обращения было решено включить в повестку пленарного заседания 19 июля. Леонид Слуцкий напомнил парламентариям, что председатель Госдумы поручил подготовить документ по ситуации, которая сложилась в Польше, "где Сейм и Сенат приняли поправки к закону о так называемой декоммунизации от 2016 года".

"Теперь эти поправки подписаны президентом страны и через три месяца вступят в законную силу. Этот законодательный акт дает возможность для сноса и демонтажа более чем 500 памятников советским воинам-освободителям, сложившим головы за освобождение Польши от нацизма", – подчеркнул глава комитета.

Слуцкий также сообщил, что президиум Кнессета Израиля принял к срочному обсуждению на пленарном заседании аналогичное обращение - "Задачи по сохранению исторической памяти о Второй мировой войне". "По регламенту Кнессета срочное обсуждение – это исключительная процедура, которая применяется чрезвычайно редко. Например, когда есть угроза национальной безопасности или рассматривается вопрос исключительной важности", - проинформировал глава комитета. И предложил вынести документ на обсуждение одновременно с израильскими коллегами, в 16.00.

Ситуация в европейских странах обсуждалась на встрече спикера Госдумы России Вячеслава Володина и председателя Кнессета Израиля Юлия Эдельштейна 29 июня. Речь зашла, в том числе, и о принятой Сеймом Польши поправку в закон о запрете пропаганды коммунизма, которая позволяет сносить памятники советским воинам-освободителям. Тогда и было решено принять в Госдуме и Кнессете заявления с осуждением этого закона. Володин подчеркнул, что народы двух стран больше всех пострадали от фашизма в годы Второй мировой войны. "Совершенно недопустимы случаи осквернения памятников солдатам, отдавшим жизнь в борьбе с нацизмом, а тем более законодательное оправдание этих преступных действий", – заявил председатель Госдумы.

На заседании 19 июля Вячеслав Володин назвал обстановку, сложившуюся во многих европейских странах, вопиющей.  "Это память о наших дедах, которые отдали жизнь, освобождая Европу. Впервые такое решение будет приниматься вместе с Кнессетом Израиля. Для них эта память тоже важна", – отметил спикер нижней палаты парламента.

Президент Польши Анджей Дуда 22 июня этого года утвердил изменения в закон о запрете "пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя" от 1 апреля 2016 года. Поправки, в частности, предусматривают демонтаж памятников и памятных знаков советским воинам, освобождавшим Польшу от гитлеровской оккупации в 1944-1945 годах. В Москве такое решение назвали сознательной провокацией и пообещали, что эти действия не останутся без последствий, напоминает ТАСС.

Автор: Андрей Евлампиев19 июля 2017, 15:28

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