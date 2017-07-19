Госдума приняла закон о курортном сборе

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о введении курортного сбора. Он вводится в качестве эксперимента с 1 мая 2018 года в четырех регионах страны.

Платить курортный сбор будут только совершеннолетние граждане, приезжающие на отдых в Крым, Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края на срок более 24-х часов. В 2018 году предельный размер курортного сбора не может превышать 50 рублей в сутки, далее его величина составит 100 рублей. Взимать сбор с туристов предполагается с 1 мая 2018 года, при этом регионы обязаны принять законы о его введении не позднее 1 декабря 2017 года.



Согласно закону, курортный сбор будет зачисляться в бюджет региона, на территории которого проводится эксперимент. Для сбора и распределения этих средств предлагается создать Фонд развития курортной инфраструктуры.

Использование доходов от курортного сбора будет исключительно целевым. В частности, нельзя будет направить средства от курортного сбора на дорожное строительство или ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. В регионах создадут общественные советы, которые будут контролировать целевое расходование ассигнований фонда.





Предусмотрены льготные категории граждан, которые освобождаются от уплаты сбора. Это – лица, сопровождающие инвалидов первой группы и детей-инвалидов, сами инвалиды и федеральные льготники – Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического Труда, Герои Труда России, ветераны войн, инвалиды войны и малоимущие семьи. При этом у регионов есть право добавлять свои льготы по курортному сбору, сообщает ТАСС.

Как заявил во время обсуждения закона в Госдуме губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, принятый документ необходим курортам региона, чья инфраструктура по большей части не обновлялась десятилетиями.

"Никаких серьезных капитальных вложений ни в Анапу, ни в Геленджик, в Туапсе, я не говорю про Ейск и Темрюк, в последние 30 лет не было", – отметил глава самого популярного в России курортного региона.





Речь о расширении эксперимента по взиманию курортного сбора пока не идет. Как говорил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, вводить сбор на территориях, не упомянутых в законе, можно лишь по завершении эксперимента в пилотных регионах после 2022 года.

Профильный комитет палаты существенно доработал законопроект в процессе его обсуждения в первом и втором чтениях. Так, например, ставку сбора на первый год проведения эксперимента предлагалось сократить в два раза. Изначально правительство предлагало ограничить максимальный размер платеж 100 рублями в сутки. Однако ко второму чтению депутаты договорились, что первый год туристы смогут платить не более 50 рублей.

С инициативой снизить сбор выступил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Он также предложил установить, что в первый год 70% доходов от сбора будут поступать в муниципальные бюджеты, а 30% – в региональные. Со второго года эксперимента все 100% средств предлагается перечислять муниципалитетам.

Кроме того, Макаров предложил прописать в законопроекте норму, предполагающую, что в каждом регионе должен быть создан общественный совет, куда войдут, в частности, представители туриндустрии и общественные деятели. Эта структура будет следить за целевым расходованием средств и фактически осуществлять гражданский контроль за чиновниками. Все эти предложения были учтены к третьему, окончательному чтению законопроекта.





Перед вторым чтением документа в Госдуме прошли масштабные слушания с участием экспертов, депутатов, представителей туристического бизнеса и руководителей регионов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил на слушаниях о важности того, чтобы деньги от курортного сбора поступали в муниципальные бюджеты, – это послужит им мотивацией для привлечения средств и развития территорий. "Если средства от курортного сбора будут идти в муниципалитеты, то это изменит менталитет чиновников", – сказал Володин.

Смысл введения курортного сбора заключается в том, что муниципалитеты должны радоваться каждому туристу и отдыхающему.

Ранее главы некоторых регионов Центрального федерального округа не раз выражали желание войти в пилотную программу по введению курортного сбора. В частности, губернатор Ивановской области Павел Коньков сообщал, что хотел бы ввести курортный сбор в Плесе для развития инфраструктуры по обслуживанию туристов.

Проведение эксперимента по взиманию курортного сбора обосновывается необходимостью сохранения, восстановления и развития курортов, формирования единого туристского пространства, создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма. Закон, принятый Госдумой теперь поступит на рассмотрение Совета Федерации и президента.