Госдума внесет поправки в законы после банкротства "Кингкоула"

Поправки в законодательство о банкротстве помогут решить проблему с возникающими огромными задолженностями по зарплате. Госдума поддержала идею, высказанную на пленарном заседании. Поправки позволят избежать эксцессов, подобных голодовке ростовских шахтеров.

Шансы на то, что ситуация с огромными задолженностями по зарплате может повториться, очень велики. Постоянно решать эту проблему с участием правительства и депутатов невозможно, заявил на заседании 19 июля первый зампредседателя думского комитета по государственному строительству Михаил Емельянов.

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"Решение такой проблемы требует вмешательства на законодательном уровне. Поэтому прошу дать поручение профильному комитету рассмотреть законодательство о банкротстве и найти пробелы, которые необходимо устранить", – считает парламентарий.

Шахтеры ГК "Кингкоул" в прошлом году объявили голодовку из-за огромных долгов по зарплате. Госдума держала ситуацию под контролем. На первое июля этого года правительство Ростовской области погасило долги. Деньги получили свыше трёх тысяч сотрудников компании. Всего, начиная с 2016 года, выплачено 308,2 миллиона рублей. Выплаты производились за счёт реализации имущества, оставшегося от предприятия, признанного банкротом.

Как отметил председатель Госдумы, выход из той ситуации был найден благодаря правильной государственной позиции губернатора Ростовской области и поддержке правительства. Высказанную идею о необходимости законодательных изменений Вячеслав Володин поддержал.

"Вы правы в том, что нам необходимо вносить изменения в законодательство. В этом случае мы не будем с вами постоянно тушить такого рода проблемы, находя решение в оперативном порядке", – согласился спикер нижней палаты парламента.

В настоящее время в судах рассматриваются уголовные дела в отношении директора ООО "Кингкоул" Владимира Пожидаева. Его обвиняют в невыплате зарплаты и злоупотреблении полномочиями. Обвинения в налоговом преступлении выдвинуты и против директора одной из компаний холдинга Сергея Воеводина.