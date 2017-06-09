Госдума проконтролирует исполнение своих поручений

Парламент проконтролирует, как правительство выполняет поручения, данные ему Госдумой. Новый формат деятельности предложил глава бюджетного комитета. Спикеру нижней палаты идея понравилась.

"Может быть, нам начинать каждый год в январе месяце с того, чтобы заслушивать отчет о том, как выполнены постановления Госдумы, которые мы принимаем в течение года. Не только по бюджету, а те, которые мы принимаем в рамках правительственных часов, по каждому министерству и ведомству. Давайте в январе будем контролировать, что сделано по тем решениям, которые мы приняли за год", – предложил глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.



Председатель Госдумы Вячеслав Володин идею поддержал, однако внес уточнение: вести такой контроль надо совместно со Счетной палатой.

"Коллеги, если не возражаете, можно было бы поддержать предложение председателя комитета по бюджету и налогам. Но, наверное, правильно это делать вместе со Счетной палатой. Тогда у нас действительно будет обратная связь. Никто не отменял вопросы контроля, которые находятся в полномочиях и комитета, и Счетной палаты, и Государственной Думы", – отметил спикер.

Предложение тут же прокомментировали присутствующие на заседании главы СП и Минфина. Председатель Счетной палаты Татьяна Голикова согласилась, что такой формат работы возможен – только "важно понимать график отчетов, чтобы сформировать план работы". Министр финансов Антон Силуанов, в свою очередь, заявил, что поддерживает предложение "в части бюджетных, финансовых вопросов". "Будет понятно, выполнена задача за прошлый год или нет. Соответственно, можно будет поставить новые задачи при корректировке бюджета", – заявил Силуанов.

Итог обсуждению подвел Вячеслав Володин. "Давайте мы реализуем такую форму, это будет обратная связь. И мы будем участвовать не только в принятии бюджета, но и анализировать, как выполняются его разделы. Давайте запишем в постановлении. Это будет движение вперед и по существу правильно", – резюмировал председатель Госдумы.