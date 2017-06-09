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Политика

Сергей Неверов: "ЕР" остается партией Путина

Сергей Неверов. Фото: kremlin.ru
Секретарь Генсовет "Единой России" Сергей Неверов рассказал о том, как живет партия, о ее структуре, о том, как прошли праймериз и других аспектах политической жизни в "ЕР" и стране. Он подчеркнул, что главная задача единороссов – реализация курса, заданного Владимиром Путиным. Как подчеркнул Неверов, "Единая Россия" была, есть и будет партией президента.
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Как рассказал секретарь Генсовет партии, на текущий момент в ее состав входят 2,254 миллиона человек (из них 20% – молодые люди до 35 лет). Сергей Неверов отметил, что "ЕР" состоит из 86 тысяч 940 первичных организаций, которые, по его словам, являются самым близким уровнем "общения партийного активиста с гражданами". По мнению Неверова привлекательность "Единой России" заключается в том, что есть возможность реализации как в рамках предварительного голосования, так и при реализации партпроектов.

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"Предварительное голосование показательно в этом смысле: многие прошли эту процедуру, выигрывали у действующих депутатов заксобраний, у депутатов Госдумы даже. Это и те, кто вообще впервые заявились на праймериз "ЕР", беспартийные…", – заявил Неверов. Кроме того, в отличие от других партий у "Единой России" более широкий сегмент избирателей, в то время как даже правые партии не придерживаются своей идеологии во время выборов: "Как-то так получается, что даже все либеральные правые партии уходят в левый сегмент, обещая всем пенсии, социальные блага и прочее. Они занимаются популизмом, не реализуя своих обещаний".

Неверов подчеркнул, что "Единая Россия" была, есть и будет партией Путина, потому что, он ее создал. "И кто бы не был в ее руководстве, мы все вместе реализуем именно тот курс, который задал Путин, - цитирует его "Независимая газета" – Если говорить применительно к самой партии, то, напомню, именно президент поддержал процедуру предварительного голосования". Также он отметил, что "Путин поддержал, а Медведев реализовал принципы ротации избираемых высших партийных должностей (не более двух раз). Таким образом, предполагается постоянная сменяемость, ротация руководства. Ни в каких других партиях этого нет, там ничего не меняется. А в этом и есть залог обновления и продвижения", – секретарь Генсовета.

Неверов также рассказал о так называемом "Манифесте "Единой России", который часто становится объектом критики. Он подчеркнул, что не существует "манифеста 2002 года": "То, что становится программным документом -  это то, что после обсуждения принимается на уровне съезда партии. Вот тот же программный документ "Россия: сохраним и приумножим", – этот документ был принят на XI съезде партии. То, о чем вы говорите – идеи, которые появились в умах некоторых людей, в то время близких к руководству партии. Обсуждались они только в СМИ, но не в самой партии. Даже на обсуждение этот "манифест" не выносился".

Фото: duma.gov.ru

Что же касается текущих задач партии, по словам Неверова, главная из них –реализация путинского курса. "Программы, которую мы не просто написали перед выборами и забыли, а которую мы реализуем, – сказал он. - Поэтому мы сохранили рабочую группу, занимавшуюся подготовкой документа, возглавляет ее председатель партии и правительства Медведев". Секретарь Генсовета "ЕР" подчеркнул, что вместе с разработкой стратегии на будущее крайне важно решать проблемы "здесь и сейчас".

"Можно, конечно, рассуждать о будущем России 2050 года или там 2100 года, но люди живут сегодня, и они хотят понимать, какая у них будет завтра пенсия и зарплата, какое образование и качество медицины они могут получить. Куда пойдут работать их дети после окончания учебы. Важно задавать вектор, ставить цели на будущее, но это должны быть обязательно параллельные процессы.  Если поколение моих родителей жило для того, чтобы работать, то сегодня поколение работает, чтобы жить. И они хотят жить сегодня. И мы за то, чтобы насущные задачи решать сегодня же", - сказал он.

Также Сергей Неверов обратил внимание на то, что Алексей Навальный обманом вытягивает из людей деньги на несуществующую избирательную кампанию. Как пояснил секретарь Генсовета "Единой России", имея уголовную судимость, Навальный попросту не может выдвинуть свою кандидатуру на выборах.

Автор: Дмитрий Куклин9 июня 2017, 10:14

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