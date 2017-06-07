Главу Минэкономразвития призвали думать о людях

Глава министерства экономического развития Максим Орешкин впервые пришел на встречу с депутатами Госдумы. Он принял участие в традиционном "правительственном часе" в качестве министра. В ходе общения с законодателями, глава выступил с отчетом и ответил на их вопросы.

В ходе выступления в рамках "правительственного часа" Максим Орешкин и депутаты затронули самые различные аспекты состояния экономики страны: состояние ВВП, пенсионные вопросы, инфляционные ожидания и другие. Традиционно, как это бывает в ходе общения министров с депутатами в стенах Госдумы, не обошлось без неодобрительных отзывов о работе представителей исполнительной власти. Одним из "больных" мест в экономике страны по-прежнему остается пенсионное обеспечение.

После отчета министра глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров подверг критике министра, в том числе за то, что он не отреагировал на публикацию со ссылкой на Минэкономразвития о том, что пенсии якобы не будут расти в течение нескольких лет. По мнению депутата, главе Минэкономразвития стоило сразу и четко озвучить позицию по этому вопросу и успокоить население.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, заявил, что министерству стоит быть более открытым и активнее выстраивать диалог с парламентариями и экспертным сообществом. "Понятно, что всегда первое выступление и сложное, и тем более долгожданное", – сказал председатель нижней палаты, выразив надежду на то, что оно "заложит хорошую основу для будущих коммуникаций".

По мнению Володина, Минэконоразвития должно больше контактировать в процессе своей работы с другими институтами государственной власти, экспертным сообществом. "Министерство экономического развития должно обязательно быть министерством более открытым, выстраивать коммуникации с экспертным сообществом и с депутатами, безусловно, прорабатывать эти вопросы, лучше прорабатывать их еще в так называемом нулевом чтении – до того, как эти решения будут вноситься, тогда будет понимание друг друга", – считает думский спикер.



Он напомнил, что и у законодательной, и исполнительной власти одна общая задача. "Мы решаем вместе задачи повышения благосостояния людей, – подчеркнул Вячеслав Володин. – Нам надо думать об этом, а не каждому о своем".