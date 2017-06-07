Путин предсказал итог войны России и США

Владимир Путин представил возможный сценарий в случае вооруженного конфликта между Россией и США. Также он высказался по поводу отношений двух держав в целом.

Владимир Путин дал интервью Оливеру Стоуну. В беседе они затронули тему потенциальной возможности войны России с США. Выдержки из диалога главы государства с культовым американским режиссером опубликовал канал Showtime на YouTube.

"В случае войны США доминировали бы?" – спросил Стоун. "Я думаю, что никто бы не пережил", – ответил Путин. Система противоракетной обороны не сможет закрыть всю территорию Америки, уверен он.

Также российский лидер предположил, почему Североатлантический альянс все время ищет угрозу извне. "Больше нет Восточного блока, нет больше Советского Союза. Зачем тогда существует НАТО? Мне кажется, чтобы оправдать свое существование, НАТО нужен внешний враг. Идет постоянный поиск внешнего врага или какие-то провокации", – заявил политик.

Примечательно, что интервью предшествовал просмотр художественного фильма Стэнли Кубрика "Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу", сообщает Variety.com. Картина повествует о гипотетическом ядерном апокалипсисе в результате конфликта между СССР и США.

Что касается российско-американских отношений, то Путин не исключил положительных изменений. "Надежда всегда есть, пока нас не отнесут в белых тапках на кладбище", – ответил он на вопрос о том, чего можно ждать от победы Дональда Трампа на выборах президента Америки.