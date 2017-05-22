Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

Путин излечит Америку от склероза

Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Владимир Путин действительно стремится к прочному миру. К сожалению, этот факт трудно воспринять американским экспертам, русофобия которых уходит корнями во времена Октябрьской революции в России. Вашингтон должен доверять российскому президенту – и тогда получит доверие в ответ.
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Очередная волна критики обрушилась на президента США Дональда Трампа после его встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым. Американские чиновники решили, что российский план по прекращению сирийской войны не более чем "пиар-уловка" Путина. По их мнению, президент России прибег к ней, чтобы показать: он имеет не меньший вес в мире, чем Трамп.

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Этим "экспертам" трудно представить, что Путин, возможно, по-настоящему стремится к прочному миру. Что же касается антироссийской истерии, источником которой являются Капитолий и СМИ, то она стала основой отношений с Москвой еще со времен Октябрьской революции – различаясь в разные времена только степенью своего накала, пишет Генри Роузмонт-младший для издания The Huffington Post.

Русофобия, которая лежит в основе "склеротичной внешней политики США", сформировалась то ли благодаря "остаточному антикоммунизму", то ли необходимости оправдать непрерывно растущий военный бюджет Америки. Хотя, вполне возможно, некоторые русофобы в самом деле думают, что их идеология работает на благо их страны. Однако в реальности наносит Америке вред.

Автор напоминает, что американские политики отзывались о российском президенте как о "человеке, который думает как Гитлер", "военном преступнике" и "серьезной угрозе американской демократии". Забывая при этом, что действия России выглядят вполне невинно на фоне "развлечений" официальных лиц США.

"Это сильные заявления, однако у нас относительно немного доказательств злодеяний Путина и его правительства. Другие же доказательства указывают на постоянное вмешательство США в дела других стран. Если Путин и его приспешники – аморальные чудовища, не должен ли праведный гнев обрушиться и на нас?" – вопрошает Роузмонт. Автор напоминает, что со времен Второй мировой войны Америка десятки раз вмешивалась в демократические процессы суверенных государств – будь то Греция или Италия, Ближний Восток или Азия, Латинская Америка или Украина.

А поскольку доказательства "злодеяний" Путина отсутствуют, стоит прислушаться к совету военного министра Франклина Рузвельта, Генри Стимсона, – считает Роузмонт. Он в своих мемуарах размышлял, как Рузвельт и Черчилль вели переговоры со Сталиным. "Стимсон не питал иллюзий в отношении последнего и писал, что тот не раз нарушал данные на переговорах на высшем уровне обещания. Но он также замечал, что Сталин немало обещаний сдержал – хотя после фашистских зверств имел весомые причины опасаться любых действий Запада вблизи от своей родины", – пишет автор.

Стимсон, хотя и выбрал в итоге путь жесткой политики по отношению к СССР, не раз об этом пожалел. Роузмонт напоминает знаменитое изречение политика: "Единственный способ сделать человека достойным доверия – это довериться ему, а самый верный способ сделать его недостойным доверия – не доверять ему и демонстрировать свое недоверие". 

Автор: Игорь Силецкий22 мая 2017, 11:09

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