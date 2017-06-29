Парламенты России и Израиля сохранят историческую память
Встреча в Госдуме состоялась в рамках официального визита председателя Кнессета Израиля в Россию. Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин обратил внимание израильской делегации на случаи уничтожения в Европе мемориалов воинам-освободителям. Парламентарии обсудили принятую Сеймом Польши поправку в закон, позволяющую сносить памятники советским солдатам.
"Наши народы больше всех пострадали от фашизма в годы Второй мировой войны. Совершенно недопустимы случаи осквернения памятников солдатам, отдавшим жизнь в борьбе с нацизмом, а тем более законодательное оправдание этих преступных действий", – заявил председатель Госдумы.
Володин и Эйдельман договорились о подготовке совместного заявления, осуждающего такие действия. Обращение планируется направить в парламенты стран Европы и межпарламентские организации.
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