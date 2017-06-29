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Парламенты России и Израиля сохранят историческую память

Юлий Эдельштейн и Вячеслав Володин. Фото: Марат Абулхатин/Фотослужба Государственной Думы
Спикеры парламентов России и Израиля договорились о совместной работе депутатов по сохранению исторической памяти о Второй мировой войне. Вячеслав Володин и Юлий Эйдельман встретились 29 июня в Москве.
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Встреча в Госдуме состоялась в рамках официального визита председателя Кнессета Израиля в Россию. Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин обратил внимание израильской делегации на случаи уничтожения в Европе мемориалов воинам-освободителям. Парламентарии обсудили принятую Сеймом Польши поправку в закон, позволяющую сносить памятники советским солдатам.

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"Наши народы больше всех пострадали от фашизма в годы Второй мировой войны. Совершенно недопустимы случаи осквернения памятников солдатам, отдавшим жизнь в борьбе с нацизмом, а тем более законодательное оправдание этих преступных действий", – заявил председатель Госдумы.

Юлий Эдельштейн и Вячеслав Володин. Фото: Марат Абулхатин/Фотослужба Государственной Думы

Володин и Эйдельман договорились о подготовке совместного заявления, осуждающего такие действия. Обращение планируется направить в парламенты стран Европы и межпарламентские организации.

Автор: Федор Лопырев29 июня 2017, 21:26
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