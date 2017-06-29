Парламенты России и Израиля сохранят историческую память

Спикеры парламентов России и Израиля договорились о совместной работе депутатов по сохранению исторической памяти о Второй мировой войне. Вячеслав Володин и Юлий Эйдельман встретились 29 июня в Москве.

Встреча в Госдуме состоялась в рамках официального визита председателя Кнессета Израиля в Россию. Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин обратил внимание израильской делегации на случаи уничтожения в Европе мемориалов воинам-освободителям. Парламентарии обсудили принятую Сеймом Польши поправку в закон, позволяющую сносить памятники советским солдатам.

"Наши народы больше всех пострадали от фашизма в годы Второй мировой войны. Совершенно недопустимы случаи осквернения памятников солдатам, отдавшим жизнь в борьбе с нацизмом, а тем более законодательное оправдание этих преступных действий", – заявил председатель Госдумы.

