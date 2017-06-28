Атамбаев и Володин встретились в Бишкеке

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев считает одним из главных своих достижений на посту главы государства то, что смог поднять отношения с Россией на должный уровень. "Отношения Киргизии и России – это отношения двух государств, связанных пуповиной", – сказал Атамбаев на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Спикер российской Думы находится с визитом в Бишкеке. Во время встречи с руководством Киргизии Володин поблагодарил президента за теплый прием, отметив плодотворные переговоры с депутатами парламента. "Спасибо за то, что делаете для укрепления отношений между нашими странами и народами. Задача парламентов – сделать все, чтобы обеспечить законодательную поддержку договоренностям, которые поднимаются на высоком уровне", – сказал Володин.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в разных сферах, а также улучшение условий пребывания трудовых мигрантов из Киргизии на территории России.

В середине июня 2017 года президент Киргизии Алмазбек Атамбаев посетил Москву с государственным визитом, где встречался с Владимиром Путиным. По итогам переговоров главы государств подписали соглашение о списании долга Киргизии перед Россией.