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Политика

Депутаты укрепляют российско-израильскую дружбу

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Диалог парламентов России и Израиля стал основанием для развития отношений двух стран. Депутаты Госдумы и Кнессета всегда найдут решения, которые послужат укреплению дружбы Москвы и Тель-Авива, уверен Вячеслав Володин.
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Председатель Кнессета Израиля Юлий Эдельштейн впервые посещает Москву в новом качестве. Гостя российской столицы приветствовал спикер Госдумы. Вячеслав Володин убежден, что диалог парламентариев двух стран принесет ощутимые результаты.

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"Надеюсь, что сегодняшняя встреча послужит дополнительным основанием, чтобы наши отношения развивались и чтобы парламентское измерение приносило ощутимые результаты нашим народам в решении конкретных вопросов", – подчеркнул Володин. По словам председателя нижней палаты, депутатам двух стран достаточно "просто обсуждать разные вопросы", учитывая, что Эдельштейн "знает, любит Россию", а его родители здесь живут.

Нынешний визит Эдельштейна даст дополнительный импульс активизации отношений Москвы и Тель-Авива, считает спикер Госдумы. "А все остальное всегда можно в рамках диалога обсудить, подвергнуть сомнению – но при этом выйти на те решения, которые будут служить укреплению дружбы между нашими странами, выстраиванию отношений", – отметил Володин.

Россия и Израиль в деле выстраивания своих отношений находятся на правильном пути, отметил, в свою очередь, израильский парламентарий. "Я считаю, что цель визита – расширить и укрепить отношения между двумя парламентами, и я думаю, что мы сможем лучше понимать друг друга, у нас есть все возможности для сотрудничества", – цитирует Эдельштейна ТАСС. По мнению председателя Кнессета, даже те вопросы, по которым мнения расходятся, можно обсуждать – и сглаживать острые углы.

В преддверии визита в Москву Юлий Эдельштейн заявил, что Израиль и Россия обсуждают все возникающие спорные вопросы, чтобы не навредить двусторонним отношениям. Главные темы для обсуждения, по словам председателя Кнессета – как при помощи парламентской деятельности усилить экономические, торговые и культурные связи между странами. Эдельштейн также выразил надежду, что в результате его визита в Россию будут расширяться связи на административном уровне.

Автор: Федор Лопырев29 июня 2017, 16:57

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