Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

Трамп вытер ноги об испуганного Порошенко

Петр Порошенко. Фото: Pool /Gettyimages.ru
Президенту Украины Петру Порошенко указали на его место во время встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом, уверен бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, визит политика в Вашингтон – яркий показатель того, как на самом деле американская администрация относится к украинским властям.
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Правозащитник сравнил визит Петра Порошенко к Дональду Трампу со встречей украинского лидера с бывшим президентом США Бараком Обамой в сентябре 2014 года. "Два часа с глазу на глаз. А здесь – 25-30 минут, причем при свидетелях", – сказал Владимир Олейник в эфире радио Sputnik.

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Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

По его словам, единственное, чего Порошенко удалось добиться от Трампа, – это договоренность о покупке угля и сжиженного природного газа у Соединенных Штатов. "В 2014 году была и "красная дорожка", и сам Порошенко потом давал интервью на территории Белого дома. А теперь, понятно, никакой "красной дорожки". И еще сказали: интервью дашь вон там, за забором… То есть, указали на его место", – подчеркнул бывший народный депутат.

Олейник уверен: значение Порошенко для администрации Трампа невелико. Он отметил, что это "первый такой непонятный визит" в истории Украины. "Заранее даже не знали, какие будут встречи, в каком формате. Это унижение", – резюмировал политик.


Напомним, украинский президент встретился в Вашингтоне с главой Белого дома Дональдом Трампом во вторник, 20 июня. В резиденции американского лидера Петру Порошенко оказали более скромный прием, чем главам других государств.

В Западном крыле здания его встретил вице-президент США Майкл Пенс, притом что обычно Дональд Трамп "расстилает красную дорожку" даже перед лидерами маленьких стран, которые прибывают с визитом. Однако Порошенко вошел туда "тихо и без фанфар".

Политику оказали достаточно холодный прием, передает телеканал CNN. Возможно, поэтому в ходе диалога с Трампом он заметно нервничал и делал странные хлопающие движения руками, будто находился в состоянии сильного испуга.


Порошенко пытался делать хорошую мину при плохой игре, описывая встречу с Трампом как часть "значимого визита", но в Белом доме дали понять, что он туда просто "заскочил", сообщает National Public Radio. "Украина обеспокоена, что усилия администрации Трампа по улучшению отношений с Россией могут навредить ее собственным отношениям с Вашингтоном", – говорится в материале издания.

Автор: Иван Поляков21 июня 2017, 11:15

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