Президент США унизил украинский народ
За несколько минут, которые Дональд Трамп смог уделить украинскому коллеге, он успел указать на большую вовлеченность Вашингтона в дела Киева. Об этом лидер США заявил в своем куцем приветствии Петру Порошенко.
Стенограмма выступления размещена на сайте Белого дома. "Для меня большая честь встретиться с президентом Украины – страны, в дела которой мы очень сильно вовлечены", – сказал Трамп.
Говоря об этом государстве, он использовал артикль the, сообщает газета The Washington Post в материале "Трамп назвал Украину так, как украинцы ненавидят больше всего". По словам американских журналистов, политик допустил досадный промах.
Порядок денний зустрічей в Білому Домі дуже широкий. Я задоволений— Петро Порошенко (@poroshenko) 20 июня 2017 г.
результатами перемовин і вдячний нашим партнерам за підтримку України pic.twitter.com/Hk1PFpRN0w
"Трамп прав: Соединенные Штаты действительно давно связаны с Украиной. Но, к сожалению, он добавил the к названию страны. Хотя это простительная ошибка
–
она является такой, которая может раздражать украинцев из-за геополитических последствий", – отмечает издание. Произнеся the Ukraine, американский президент поставил под сомнение ее суверенитет.
В Верховной раде формат беседы Трампа и Порошенко назвали позором для Украины. "Широко представленная встреча не состоится. На самом деле во время встречи президента Трампа с его советником по вопросам безопасности Макмастером к ним "заскочат" вице-президент Пенс в сопровождении президента Украины Порошенко. Никакой встречи тет-а-тет не будет", – отметил депутат Сергей Власенко.
Україна має фантастичну підтримку США.— Петро Порошенко (@poroshenko) 20 июня 2017 г.
Дуже важливо, що моя зустріч у Білому домі відбудеться раніше, ніж зустріч Путіна. pic.twitter.com/YpQXFrchoa
Как писали Dni.Ru,
в ходе общения с украинской диаспорой в Вашингтоне Петр Порошенко похвастался, что хозяин Белого дома встретится с ним раньше, чем с президентом России Владимиром Путиным. Украина имеет "фантастическую поддержку от США", заверил он.
Встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа продолжалась считаные минуты
Фигуристка рассказала о проблемах со здоровьем
Несмотря на другую жизнь, актер навещает наследников
Журналистка канала ARD Палина Рожински родилась в Ленинграде