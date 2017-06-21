Президент США унизил украинский народ

Говоря об Украине, лидер США Дональд Трамп употребил артикль The и совершил дипломатический промах. Кроме того, для главы независимой и гордой страны Петра Порошенко у него нашлось немногим более четырех минут.

За несколько минут, которые Дональд Трамп смог уделить украинскому коллеге, он успел указать на большую вовлеченность Вашингтона в дела Киева. Об этом лидер США заявил в своем куцем приветствии Петру Порошенко.

Стенограмма выступления размещена на сайте Белого дома. "Для меня большая честь встретиться с президентом Украины – страны, в дела которой мы очень сильно вовлечены", – сказал Трамп.

Говоря об этом государстве, он использовал артикль the, сообщает газета The Washington Post в материале "Трамп назвал Украину так, как украинцы ненавидят больше всего". По словам американских журналистов, политик допустил досадный промах.

Порядок денний зустрічей в Білому Домі дуже широкий. Я задоволений

результатами перемовин і вдячний нашим партнерам за підтримку України pic.twitter.com/Hk1PFpRN0w — Петро Порошенко (@poroshenko) 20 июня 2017 г.

"Трамп прав: Соединенные Штаты действительно давно связаны с Украиной. Но, к сожалению, он добавил the к названию страны. Хотя это простительная ошибка – она является такой, которая может раздражать украинцев из-за геополитических последствий", – отмечает издание. Произнеся the Ukraine, американский президент поставил под сомнение ее суверенитет.



В Верховной раде формат беседы Трампа и Порошенко назвали позором для Украины. "Широко представленная встреча не состоится. На самом деле во время встречи президента Трампа с его советником по вопросам безопасности Макмастером к ним "заскочат" вице-президент Пенс в сопровождении президента Украины Порошенко. Никакой встречи тет-а-тет не будет", – отметил депутат Сергей Власенко.

Україна має фантастичну підтримку США.



Дуже важливо, що моя зустріч у Білому домі відбудеться раніше, ніж зустріч Путіна. pic.twitter.com/YpQXFrchoa — Петро Порошенко (@poroshenko) 20 июня 2017 г.

Как писали Dni.Ru, в ходе общения с украинской диаспорой в Вашингтоне Петр Порошенко похвастался, что хозяин Белого дома встретится с ним раньше, чем с президентом России Владимиром Путиным. Украина имеет "фантастическую поддержку от США", заверил он.

