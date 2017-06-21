Порошенко трясло на встрече с Трампом

В Белом доме президенту Украины Петру Порошенко оказали более скромный прием, чем другим мировым лидерам. Его встретил в Западном крыле вице-президент США Майкл Пенс, а не глава государства Дональд Трамп.

Обычно американский президент Дональд Трамп "расстилает красную дорожку" даже перед лидерами маленьких стран, которые прибывают с визитом в Вашингтон. Однако глава Украины Петр Порошенко вошел в Белый дом "тихо и без фанфар".

Политику оказали достаточно холодный прием, передает CNN. Возможно, поэтому в ходе диалога с Трампом он заметно нервничал и делал странные хлопающие движения руками.

Порошенко описал встречу с американским коллегой как часть значимого визита, однако в Белом доме заявили, что он туда "заскочил", сообщает National Public Radio. "Украина обеспокоена, что усилия администрации Трампа по улучшению отношений с Россией могут навредить ее собственным отношениям с Вашингтоном", – говорится в материале.

WATCH: President Trump greets Ukranian President Petro Poroshenko in the Oval Office https://t.co/mklu3azabX — NBC News (@NBCNews) 20 июня 2017 г.

Впрочем, с украинским лидером побеседовали госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр обороны Джеймс Мэттис. Последнему высокопоставленный гость рассказал о своих грезах. "Моей мечтой с того момента, как я был в армии, было оказаться в Пентагоне", – цитирует Порошенко РИА Новости.

С главой Госдепа он обсудил поставки оружия Киеву, положение в Донбассе и ограничительные меры в отношении Москвы. "Рекс Тиллерсон подтвердил готовность США содействовать мирному урегулированию ситуации в Донбассе. Госсекретарь подтвердил сохранение санкций против России", – говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.

Кроме того, стороны обсудили торгово-экономическое взаимодействие и сотрудничество в сфере безопасности. Порошенко пригласил Тиллерсона посетить Украину с визитом.

В заключение политик заявил, что не верит в якобы сговор Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. "Он определенно не похож на человека, у которого имеются какие-то особые отношения с Россией. Он большой друг Украины, помогающий добиться мира в моей стране", – цитирует Порошенко телеканал Fox News.