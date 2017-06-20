Порошенко высмеяли за "мятую" встречу с Трампом

Президента Украины Петра Порошенко высмеяли за мятый пиджак, в котором он пришел на встречу с главой США Дональдом Трампом. Примечательно, что пользователи Сети уже неоднократно обращали внимание на его непрезентабельный внешний вид.

Встреча глав двух государств состоялась 20 июня 2017 года в Вашингтоне, передает телеканал "112 Украина". Сам Петр Порошенко назвал диалог с Дональдом Трампом и вице-президентом Майком Пенсом полноценным и детальным. "Мы получили твердую поддержку со стороны США, поддержку в отношении суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства и твердую поддержку в продолжении реформ в Украине", – заявил украинский лидер по итогам встречи.

З @POTUS та @VP також говорили про нашу співпрацю у галузі ядерної енергетики та в нафтогазовій сфері pic.twitter.com/6GJ2TreuIw — Петро Порошенко (@poroshenko) 20 июня 2017 г.

Однако даже якобы успешные переговоры вновь обернулись для Порошенко критикой его непрезентабельного внешнего вида. Пользователи Сети обратили внимание, что украинский президент в очередной раз надел на официальную встречу мятый пиджак. Это видно на многих фотографиях, сделанных во время его беседы с Трампом.

Тут соглашусь. У Порошенко гораздо лучше получается смешить народ. То пиджак мятый, то носки в дырках, да еще и пранкеры одолели! — Александр Драго (@Technar1965) 24 ноября 2016 г.

"Неужели для встречи с Трампом Порошенко впервые надел нормальный костюм? А, нет. Показалось..." – пошутил в социальной сети Twitter пользователь под ником Актуальная политика.

Порошенко срочно прекратить мыться, приготовить мятый костюм и дырявые носки, напиться ... и "химия" между ним и Трампом обеспечена" pic.twitter.com/9bm7ulaECl — ollga k. (@k_ollga) 15 июня 2017 г.

Примечательно, что внешний вид украинского президента на встрече с американским коллегой озаботил пользователей соцсетей еще задолго до самих переговоров. "Интересно, а Порошенко носки поменял и пиджак погладил перед походом к Трампу? #Времяпокажет", – написал в Twitter Андрей Комков‏.

На встрече в Белом доме Трамп назвал Порошенко стратегическим партнёром pic.twitter.com/R9Who8DyWG — распад и неуважение (@VictorKvert2008) 20 июня 2017 г.

Отметим, что о непрезентабельном виде Петра Порошенко ранее сообщили даже украинские СМИ. В частности, журналисты издания "Страна" "написали запрос по поводу состояния пиджака президента в департамент Государственного Протокола и Церемониала, но ответ, к сожалению, пока не получен".

Гордость достижений майдана: 25 вилл Яценюка, непосильный безвиз, состояние Порошенко и две шестиминутные фотосессии с президентом США. — Филипп Масловский (@soulstray) 20 июня 2017 г.

Напомним, ранее эксперты выдвинули несколько версий, почему украинский президент регулярно появляется на публике в мятом пиджаке. По их мнению, в этом виноваты протокольная служба и первая леди, которые не следят за внешним видом главы государства. Также, по слухам, Петр Порошенко носит под костюмом защитный бронежилет, однако источник из государственной охраны президента опроверг эту информацию.