Трамп обезопасил себя от уединения с Порошенко

Президент США Дональд Трамп проведет встречу с украинским лидером Петром Порошенко в формате, не предполагающем длительную и уединенную беседу. Таким образом глава Соединенных Штатов обезопасил себя от необходимости обсуждать с ним двусторонние отношения стран.

Согласно плану Дональда Трампа, Петр Порошенко сначала побеседует с вице-президентом США Майком Пенсом, передает The Guardian. После этого они вместе "заглянут" к американскому президенту и советнику по национальной безопасности Герберту Макмастеру.

Подобный формат не предполагает общения президентов тет-а-тет, а также позволяет Дональду Трампу не выступать с Петром Порошенко с заявлениями о двусторонних отношениях. Более того, таким образом главе Соединенных Штатов не придется выражать свою позицию по Украине и по воссоединению Крыма с Россией.

Встреча Трампа и Порошенко будет не только краткой, но и прохладной. Это сильно отличается от традиционного формата бесед американского президента с мировыми лидерами – например, 19 июня 2017 года он с глазу на глаз пообщался с панамским президентом Хуаном Карлосом Варелой.

Западные СМИ считают, что Петр Порошенко рассчитывал на аудиенцию, подобную той, которую провел Дональд Трамп с главами внешнеполитических ведомств России и Украины Сергеем Лавровым и Павлом Климкиным. "Давайте жить мирно!" – написал по итогам этих встреч американский президент.

Україна має фантастичну підтримку США.



Дуже важливо, що моя зустріч у Білому домі відбудеться раніше, ніж зустріч Путіна. pic.twitter.com/YpQXFrchoa — Петро Порошенко (@poroshenko) 20 июня 2017 г.

Напомним, ранее Петр Порошенко заявил, что Украина пользуется "мощной поддержкой США". При этом он обрадовался, что его беседа с Дональдом Трампом "состоится раньше, чем встреча Путина". В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в данном случае было бы "неуместно устраивать какие-то гонки".