Кремль дал совет Трампу перед встречей с "веселым" Порошенко

Белый дом подтвердил встречу Порошенко и Трампа. Украинский президент вылетал в Вашингтон, еще не будучи уверенным, что попадет на аудиенцию к американскому лидеру.

Вашингтон официально подтвердил встречу глав двух государств – США и Украины. До этого пресс-служба Белого дома анонсировала общение Порошенко и вице-президента США Майкла Пенса.

Но и теперь полноценных переговоров не будет. Как сообщают из Вашингтона, Пенс и Порошенко утром ненадолго заглянут в Овальный кабинет, где в это время Трамп будет встречаться со своим помощником по национальной безопасности Гербертом Макмастером. Также не планируется совместное заявление американского и украинского президентов.

Однако даже такой формат встречи оставляет возможность обговорить ситуацию в Донбассе. В Кремле рассчитывают, что Трамп сможет убедить Порошенко в необходимости выполнения заключенных ранее минских соглашений.

"Мы хотели бы надеяться, что эти контакты на высшем уровне будут использованы нашими американскими коллегами для того, чтобы послать в Киев мощный сигнал в пользу необходимости имплементации минских договоренностей", – цитирует пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова ТАСС.

Также в Кремле отметили, что не намерены принимать участие в своеобразной гонке, призом в которой является встреча с главой Белого дома. В то же время в Киеве выражают неприкрытое удовлетворение тем, что Порошенко пообщается с Трампом раньше, чем Путин.

Україна має фантастичну підтримку США.



Дуже важливо, що моя зустріч у Білому домі відбудеться раніше, ніж зустріч Путіна. pic.twitter.com/YpQXFrchoa — Петро Порошенко (@poroshenko) 20 июня 2017 г.

"Информация о реальном положении дел с украинским урегулированием в Вашингтоне хорошо известна, и при желании в Вашингтоне с легкостью могут ознакомиться со всеми нюансами, со всеми обязательствами, которые лежат на Киеве в соответствии с подписанными в Минске договоренностями, и так далее. Поэтому вряд ли здесь какие-то гонки уместны", – озвучил Дмитрий Песков позицию российской стороны.

Как ранее сообщали Dni.Ru, украинский глава радостно похвастал, что хозяин Белого дома встретится с ним раньше, чем с президентом России Владимиром Путиным. Порошенко заявил об этом в ходе общения с украинской диаспорой в Вашингтоне. По его словам, Украина имеет "фантастическую поддержку от США".