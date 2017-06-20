Порошенко в экстазе от "победы" над Путиным

Петр Порошенко нашел повод для гордости. Украинский лидер похвастался тем, что хозяин Белого дома Дональд Трамп встретится с ним раньше, чем с президентом России Владимиром Путиным.

Петр Порошенко заявил об этом в ходе общения с украинской диаспорой в Вашингтоне. По его словам, Украина имеет "фантастическую поддержку от США".

"Очень важно, что моя встреча в Белом доме будет проходить до встречи Путина", — написал политик в Twitter. Это необходимо для того, чтобы "все были вооружены информацией" и "никому не было оставлено шансов для несправедливости", уверен он.

Встреча главы США с украинским лидером назначена на 11:00 по местному времени (18:00 мск), сообщает РИА Новости. Дональд Трамп присоединится к Петру Порошенко и американскому вице-президенту Майку Пенсу, которые начнут диалог раньше. Повестка дня пока не известна.



Україна має фантастичну підтримку США.



Дуже важливо, що моя зустріч у Білому домі відбудеться раніше, ніж зустріч Путіна. pic.twitter.com/YpQXFrchoa — Петро Порошенко (@poroshenko) 20 июня 2017 г.

Напомним, президент России Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что не торопит встречу с Дональдом Трампом и ждет от него сигнала. Он выразил надежду, что перед этим глава Белого дома подробно изучит ситуацию в таких конфликтных регионах, как Сирия и Украина.

Как писали Dni.Ru, Путин подчеркнул, что сохраняет веру в нормализацию отношений между Россией и США. "Надежда есть всегда, пока нас не понесут в белых тапках на кладбище", – пошутил он.