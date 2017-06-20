Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

Порошенко в экстазе от "победы" над Путиным

Петр Порошенко и Владимир Путин. Фото: Dni.Ru
Петр Порошенко нашел повод для гордости. Украинский лидер похвастался тем, что хозяин Белого дома Дональд Трамп встретится с ним раньше, чем с президентом России Владимиром Путиным.
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Петр Порошенко заявил об этом в ходе общения с украинской диаспорой в Вашингтоне. По его словам, Украина имеет "фантастическую поддержку от США".

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"Очень важно, что моя встреча в Белом доме будет проходить до встречи Путина", — написал политик в Twitter. Это необходимо для того, чтобы "все были вооружены информацией" и "никому не было оставлено шансов для несправедливости", уверен он.

Встреча главы США с украинским лидером назначена на 11:00 по местному времени (18:00 мск), сообщает РИА Новости. Дональд Трамп присоединится к Петру Порошенко и американскому вице-президенту Майку Пенсу, которые начнут диалог раньше. Повестка дня пока не известна.

Напомним, президент России Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что не торопит встречу с Дональдом Трампом и ждет от него сигнала. Он выразил надежду, что перед этим глава Белого дома подробно изучит ситуацию в таких конфликтных регионах, как Сирия и Украина. 

Как писали Dni.Ru, Путин подчеркнул, что сохраняет веру в нормализацию отношений между Россией и США. "Надежда есть всегда, пока нас не понесут в белых тапках на кладбище", – пошутил он.

Автор: Людмила Фоканова20 июня 2017, 08:20

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