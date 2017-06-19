Порошенко пудрит мозги Трампу

Президент Украины Петр Порошенко отбыл с рабочим визитом в Соединенные Штаты, сообщил пресс-секретарь украинского лидера Станислав Цеголко. Ожидается, что Порошенко проведет переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом и вице-президентом Майком Пенсом.

Это будет первая встреча Порошенко с американским лидером. Как сообщают в Киеве, главы государств обсудят актуальные вопросы двухсторонних отношений, в том числе тему войны в Донбассе.

Между тем на фоне визита Порошенко средства массовой информации начали распространять сообщения о его инициативе внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о реинтеграции Донбасса. В соответствии с документом, Киев введет ряд льгот и послаблений, в том числе пенсионных, для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.

Член комитета Верховной рады по безопасности и обороне Дмитрий Тымчук заявил, что так называемая "антитеррористическая операция" украинских войск, руководимая Службой безопасности Украины (СБУ) в Донбассе будет заменена на "войсковую операцию", во главе которой будет президент Порошенко. "Президенту дается право, как решать вопросы использования сил и средств ВСУ в операции, так и привлекать другие силовые структуры, но под общим руководством военных", – прокомментировал законопроект Тымчук.

Олег Ляшко рассказал, о чем поговорят Порошенко и Трамп. Восстановят ли Ляшко американскую визу на 10 лет? :-) — Liliya Brudnitskaya (@GloriLiliya) 19 июня 2017 г.

Инициатива Киева выдвинута специально к визиту главы украинского государства в США, уверен политолог Александр Асафов. "Это такие риторические фигуры, которые должны создать Порошенко имидж не только "ястреба", но и человека, который думает о мирных путях урегулирования", – заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

По его мнению, предлагаемое законопроектом введение военного положения может привести к серьезному ограничению личных прав и свобод украинцев. "Ведь если страна ведет войну, это дает ей некоторое право ограничивать права и свободы людей совершенно естественным образом", – пояснил аналитик.

В целом же, уверен Асафов, никакого прорыва в этой инициативе нет. На его взгляд, Киев занимается "имитацией добрых дел", а не реально пытается урегулировать вопрос Донбасса мирным путем.

Эксперт подчеркивает, что таким образом Порошенко хочет продемонстрировать, что "заботится о людях" и пытается решить проблему. "И есть еще и внутренний политический смысл: военное положение отменяет участие населения в выборах, а соответственно, серьезная часть электората фактически теряет право голосовать", – сказал политолог, добавив, что это позволит отстранить заведомо нелояльных украинскому лидеру граждан от голосования.

Напомним, ранее Белый дом фактически публично унизил Порошенко. Как сообщила газета "РБК-Украина", в Вашингтоне заявили, что украинский лидер должен быть готов в любой момент примчаться в Вашингтон по указке американской администрации. "Американцы нам прямо сказали, мол, будьте готовы, что вам сообщат о встрече за 24 часа до ее начала, и нужно будет лететь", – цитировало издание неназванный источник в администрации Порошенко.

