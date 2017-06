Трамп услышал молитвы Порошенко

Утверждается, что в ближайшее время Белый дом якобы выступит с официальным заявлением о предстоящей встрече. Как сообщает газета "Европейская правда", между США и Украиной достигнута договоренность о том, что это будут полноценные переговоры двух лидеров.



"Он (визит президента Украины. – Прим. ред.) будет включать все встречи с ключевыми лицами, в том числе с президентом Трампом", – передает издание. Тем не менее точная дата переговоров пока не называется.

Напомним, ранее Белый дом фактически публично унизил Порошенко. Как сообщила газета "РБК-Украина", в Вашингтоне заявили, что украинский лидер должен быть готов в любой момент примчаться в Вашингтон по указке американской администрации. "Американцы нам прямо сказали, мол, будьте готовы, что вам сообщат о встрече за 24 часа до ее начала, и нужно будет лететь", – цитировало издание неназванный источник в администрации Порошенко.

Однако это не единственное унижение, которое киевские власти претерпели от Белого дома за последние месяцы. Так, в мае глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин встречался с Дональдом Трампом в Вашингтоне. Однако руководителю внешнеполитического ведомства Незалежной даже не предложили присесть, позволив лишь обменяться несколькими фразами с американским лидером. Встреча продлилась каких-то жалких шесть минут, да и то, как отметил один из депутатов Верховной рады, была проведена только ради протокольной съемки.

Более того, позже выяснилось, что за возможность для Климкина сфотографироваться с президентом США Киев отстегнул Вашинтону круглую сумму. По некоторым данным, украинская сторона заплатила за это 400 тысяч долларов из карманов налогоплательщиков некой американской лоббистской фирме.

Yesterday, on the same day- I had meetings with Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and the FM of Ukraine, Pavlo Klimkin.#LetsMakePeace! pic.twitter.com/SPiIrJqI6G