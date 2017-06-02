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Шувалов рассказал о "болезни" Путина

Игорь Шувалов. Фото: GLOBAL LOOK press/Mikhail Klimentyev
О "болезни" главы государства раньше было известно небольшой группе членов правительства. Теперь информация официально озвучена первым вице-премьером.
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"Могу вам сказать, что наш президент небольшую группу членов правительства, сотрудников администрации только в начале второго утра отпустил: мы обсуждали исключительно новые технологии и цифровую экономику. Могу без прикрас вам сказать, что президент полностью заболел этим, понимая, что значительные темпы роста базируются на цифровой экономике и технологическом лидерстве", – заявил первый вице-премьер России Игорь Шувалов в ходе дискуссии в рамках Петербургского международного экономического форума, посвященной развитию технологии блокчейн, сообщает ТАСС.

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По словам чиновника, о развитии высоких технологий Владимир Путин говорит постоянно и серьезно готовится к таким беседам, консультируясь с экспертами. На прошлогоднем экономическом форуме в Северной столице российский лидер отметил, что страна заинтересована в привлечении инвестиций и масштабной технологической модернизации.

"В рамках программ импортозамещения мы создаем в России сильные предприятия, способные успешно конкурировать на внешних рынках. Чтобы повысить их эффективность, намерены провести серьезное технологическое обновление, поэтому заинтересованы в том, чтобы вместе с капиталами к нам приходили и современные технологии", – подчеркнул Путин.

Автор: Алексей Минин2 июня 2017, 13:34

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