Путин рассказал о просьбах к Порошенко

Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну рассказал, что в 2014 году поддерживал контакт с украинским лидером Петром Порошенко. Президент России просил его воздержаться от нападения на самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.

По словам российского лидера, после смены власти украинцы были напуганы разгулом национализма и радикализма, в частности жители Донбасса "не приняли этот переворот". В качестве ответных мер Киев начал "применять центральные органы специальных служб" и по ночам увозить людей в тюрьмы, передает РИА Новости.

"Естественно, люди в Донбассе после этого просто взялись за оружие. Как только это произошло, по сути, начались боевые действия", – отметил Владимир Путин. Вместо того, чтобы инициировать переговоры с ополченцами, власти бросили на борьбу с ними танки, боевую авиацию и артиллерию.

После избрания Петра Порошенко президентом российский коллега неоднократно обращался к нему с просьбой воздержаться от крайних мер на юго-востоке страны. "Я с ним много раз говорил, но у него был свой взгляд на эти вещи", – подчеркнул Путин.

Глава государства добавил, что Порошенко все время ссылался на потери "одного, двух, трех человек в ходе боестолкновений с ополчением". Однако "когда он возобновил боевые действия – погибли тысячи".

Владимир Путин регулярно общался с возглавлявшим тогда США Бараком Обамой: "Можно сказать, мы постоянно были в контакте – по телефону". Политикам не удавалось найти компромиссное решение, беседы имели деловой характер. "У нас разные были оценки причин кризиса на Украине и его хода. Диалог заинтересованный, не конфронтационный совсем", – подчеркнул президент России.

Путин: Чтобы держать всех в повиновении в своем собственном лагере, НАТО нужен внешний враг pic.twitter.com/y1h7y3Bfep — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 15 июня 2017 г.

Украинский и русский народы Путин назвал близкими родственниками. "Достаточно сказать, что весь Советский Союз в течение десятилетий возглавляли выходцы с Украины", – напомнил он. Российский лидер уверен: когда-то конфликт разрешится, поскольку "придут решения, о которых сегодня мы не можем догадываться". В связи с этим Путин считает себя сдержанным оптимистом.