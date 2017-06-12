Безграмотность Порошенко доказали анализом Путина

После того, как президент Украины Петр Порошенко в очередной раз показал свою безграмотность, процитировав стихотворение Михаила Лермонтова, журналисты вспомнили, что ранее строки о "немытой России" подробно проанализировал Владимир Путин.

Российский лидер несколько лет назад признался, что в качестве настольной книги держит томик стихов Михаила Лермонтова. Да, и к самому стихотворению "Прощай, немытая Россия…" он обращался не раз, в том числе 5 октября 2016 года на встрече с победителями и лауреатами конкурса "Учитель года". Тогда в присутствии педагогов президент пояснил, в чем особенность этих строк.

"Прощай, немытая Россия" – казалось бы грубоватая рифма по отношению к стране. "Страна рабов, страна господ, И вы, мундиры голубые, И ты, им преданный народ". Но те, кто хотят увидеть негатив, на этом останавливаются", – сказал Путин.

После чего президент напомнил, что в стихотворении есть продолжение. "Быть может, за стеной Кавказа Укроюсь от твоих пашей, От их всевидящего глаза, От их всеслышащих ушей", – процитировал Лермонтова российский лидер.

При этом Путин напомнил, что это строки были написаны в 1841 году. "В связи с чем? Он ехал на Кавказ. Он же был офицер и воевал за интересы Отечества. С одной стороны он не приемлет официоза и всяких слежек, а с другой стороны он готов жизнь отдать за интересы страны и родины. Он был чрезвычайно храбрым человеком. Вот поэтому вторую часть стихотворения часто не замечают", – отметил президент России.

Как писали Dni.Ru, соглашение о безвизовом режиме между Евросоюзом и Украиной вступило в силу 11 июня. Президент Украины Петр Порошенко с трибуны поздравил жителей страны с этим событием. Украинский лидер попрощался с Россией цитатой Лермонтова, из-за чего в очередной раз стал объектом насмешек.

"Прощай, немытая россия" - сказал Президент и заплатил налоги в россии. — Остап Вишня (@nonameUA) 11 июня 2017 г.

"Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ", – прокричал опьяненный радостью Порошенко. Пользователи Сети тут же напомнили президенту, что Лермонтов закладывал абсолютно иной смысл в эти строки.