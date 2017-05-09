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Политика

Володин поздравил ветеранов с Днем Победы

Вячеслав Володин. Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Titov
Победа в Великой Отечественной войне является источником гордости и духовных сил, примером небывалого единения страны. Об этом говорится в поздравлении спикера Госдумы Вячеслава Володина с Днем Победы.

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"Более семи десятилетий назад наш народ разгромил нацизм, отстоял свободу и независимость своего Отечества, Европы и всего мира. Фронтовики и труженики тыла, мужчины и женщины, старики и дети – каждый внес свой вклад в победу над гитлеровской Германией", – отметил, обращаясь к ветеранам войны Вячеслав Володин.

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Величие и слава тех событий неподвластны времени и не меркнут с годами. Сегодня, как и много лет назад, эта Победа является для нас источником гордости и духовных сил, примером небывалого единения страны, говорится в поздравлении.

Володин напомнил, что сегодня Россия сталкивается с попытками переписать историю, нивелировать вклад СССР в исход войны, пересмотреть ее итоги. Это недопустимо, отметил спикер Думы. "Святой долг каждого из нас - хранить память об этом подвиге, чтобы наши дети и внуки не забывали, какой ценой завоеван сегодняшний мир и наша жизнь", – заключил Вячеслав Володин.

Сердечно поздравляю вас с великим праздником – Днем Победы!

Владимир Путин и Вячеслав Володин (справа налево на первом плане). Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Председатель Госдумы присутствовал сегодня на параде в честь 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.  В этом году по Красной площади прошли  114 единиц техники. Открыл парад легендарный танк Т-34. За ним прошли  бронеавтомобили многоцелевого назначения "Тигр", универсальные бронеавтомобили "Тайфун-К" и "Тайфун– У", БМП на платформе "Курганец-25" и основная боевая машина пехоты БПМ-3.

Перед парадом  с трибуны выступил Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин. Он сказал, что величие Дня Победы определил сам народ своим беспримерным подвигом спасения Отечества и героическим, решающим вкладом в разгром нацизма".

Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

"Триумфальная победа над этой страшной тоталитарной силой навеки останется в истории человечества вершиной торжества жизни и разума над смертью и варварством", – подчеркнул глава государства.

Автор: Александр Комаров9 мая 2017, 11:13

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