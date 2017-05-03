Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

Как Путин поднимает со дна отношения России и США

Владимир Путин. Фото: Dennis Grombkowski/Gettyimages.ru
Политики и эксперты прокомментировали итоги телефонных переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Беседу назвали конструктивной, но это лишь начало диалога двух глав государств.
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Одним из первых о переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа высказался глава Госдепа Рекс Тиллерсон. По мнению дипломата, разговор прошел в конструктивном ключе. "Детальный обмен мнениями. Посмотрим, что из этого получится", – цитирует его Associated Press.

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Оценили беседу и в Совете Федерации. Член международного комитета верхней палаты парламента Игорь Морозов заявил, что реальный диалог между главами государств начнется после личной встречи. "Разговор Владимира Путина и Дональда Трампа – это позитивный сигнал, свидетельствующий об обоюдном желании лидеров стран начать работу по улучшению отношений между Россией и США, которые сейчас находятся на дне", – заявил политик РИА Новости.

Примечательно, что в Белом доме нашли, к чему придраться по итогам переговоров Путина и Трампа. Администрация президента США не увидела четкости в договоренности о личной встрече двух лидеров. В ведомстве сочли, что в диалоге на эту тему не было никакой конкретики, пишет "Газета.ru".

Неназванный источник Wall Street Journal сообщил, что разговор состоялся по инициативе российской стороны. Очевидно, Путин прилагает все усилия, чтобы наладить отношения с агрессивным заокеанским коллегой.

Как писали Dni.Ru, политики обсудили перспективы координации действий России и США в борьбе с терроризмом в Сирии, а также ситуацию на Корейском полуострове. Путин призвал Трампа к сдержанности в попытках найти решение вооруженных конфликтов.

В Кремле отметили, что беседа носила деловой и конструктивный характер. Разговор продлился около 30 минут.

Автор: Евгений Мышко3 мая 2017, 08:13
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