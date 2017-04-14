Трамп похвастался популярностью перед Путиным
Дональд Трамп заявил, что ему хватило десяти минут общения с лидером Китая Си Цзиньпином, чтобы понять политику его страны по отношению к КНДР, пишет The Washington Post. По мнению американского лидера, Пекин действует недостаточно жестко.
"Я почувствовал себя довольно решительно, узнав, что они (Китай. – Прим. ред.) имели огромную власть над Северной Кореей. Но это не то, что ты думаешь", – заявил журналисту глава США.
Также он остался недоволен системой здравоохранения, разработанной его предшественником Бараком Обамой, отметило издание. "Невероятно сложная тема. Никто не знал, что здравоохранение может быть таким сложным", – подчеркнул Трамп.
Не остались незамеченными и отношения Вашингтона с Москвой. Автор статьи вспомнил, что на переговорах с президентом России Владимиром Путиным его американский коллега раскритиковал Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, заключенный в 2010 году. Кроме того, беседуя с российским лидером, Трамп похвастался своей популярностью.
Республиканец не ожидал, что на посту главы государства ему придется обновлять администрацию Белого дома и менять регламенты. Судя по всему, к такому объему работы он был не готов.
В целом 45-й президент США придерживается хитрой и неоднозначной тактики управления страной, заключило издание. Трамп бездействует в сферах, в которых некомпетентен, ожидая, что с проблемой справится кто-то другой. Некоторые же вопросы он решает, наоборот, слишком радикально.
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