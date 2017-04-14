Трамп похвастался популярностью перед Путиным

Американская газета сделала подборку самых неожиданных высказываний президента США Дональда Трампа. Республиканец был удивлен тем, что на высшем посту нужно выполнять серьезный объем работы, отметило издание.

Дональд Трамп заявил, что ему хватило десяти минут общения с лидером Китая Си Цзиньпином, чтобы понять политику его страны по отношению к КНДР, пишет The Washington Post. По мнению американского лидера, Пекин действует недостаточно жестко.

"Я почувствовал себя довольно решительно, узнав, что они (Китай. – Прим. ред.) имели огромную власть над Северной Кореей. Но это не то, что ты думаешь", – заявил журналисту глава США.

Также он остался недоволен системой здравоохранения, разработанной его предшественником Бараком Обамой, отметило издание. "Невероятно сложная тема. Никто не знал, что здравоохранение может быть таким сложным", – подчеркнул Трамп.

Не остались незамеченными и отношения Вашингтона с Москвой. Автор статьи вспомнил, что на переговорах с президентом России Владимиром Путиным его американский коллега раскритиковал Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, заключенный в 2010 году. Кроме того, беседуя с российским лидером, Трамп похвастался своей популярностью.

Республиканец не ожидал, что на посту главы государства ему придется обновлять администрацию Белого дома и менять регламенты. Судя по всему, к такому объему работы он был не готов.



В целом 45-й президент США придерживается хитрой и неоднозначной тактики управления страной, заключило издание. Трамп бездействует в сферах, в которых некомпетентен, ожидая, что с проблемой справится кто-то другой. Некоторые же вопросы он решает, наоборот, слишком радикально.