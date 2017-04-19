Удар Трампа взбодрил Россию

Ракетный удар ВВС США по авиабазе Шайрат ничего не изменил в сирийском конфликте. Во всяком случае, Россию это нисколько не обеспокоило – напротив, Москва даже приободрилась, считает американский политолог.

В России видят, что у Трампа нет четкой стратегии, и, соответственно, не намерены лишать поддержки режим Башара Асада. Такое мнение высказала в эфире телеканала Fox News помощник редактора портала RealClearPolitics.com Александра Брендон Стоддард.

Администрация Трампа ведет диалог с Россией конфронтационным и твердым тоном. Это довольно неожиданно, так как год назад, во время предвыборной кампании, Трамп говорил совсем другое. По словам Стоддард, Вашингтон вроде бы поставил Москву в неприятное положение, заявив: "Мы не можем с вами работать, пока вы не отступитесь от Асада".

Однако Россия не продемонстрировали никакой заинтересованности в том, чтобы так поступить. Утверждать, будто что-то в этом конфликте изменилось, было бы совершенно неправильно, заявила Стоддард.

"Думаю, русские сейчас наблюдают за нами и видят: не ясно, есть ли у него долгосрочная стратегия, нет полной уверенности в том, что при новой химической атаке он поступит так же. Они не чувствуют давления, которое заставило бы их занять определенную позицию и предпринять значительные шаги в каком-либо направлении. Они продолжают утверждать, что ответственность за химическую атаку несут поддерживаемые США сирийские повстанцы. И, конечно же, они оказывают поддержку Асаду", – отметила эксперт.

Стоддард напомнила, что аэродром, по которому ударили США, заработал уже на следующий день. Гражданская война продолжается. Трудно сказать, что русские чувствуют себя загнанными в угол и вынужденными изменить свою тактику.

"Если вспомнить слова Путина о том, что при Трампе отношения ухудшились, а на российском государственном телевидении звучат заявления, что Трамп более непредсказуем и неуравновешен, чем Ким Чен Ын в Северной Корее… Я думаю, они подают сигнал, что их вовсе не беспокоит наш ответ на химическую атаку. По-моему, они не считают, что мы сделаем это снова, что у нас есть план. И я полагаю, судя по их риторике, они приободрились", - заключила политолог.