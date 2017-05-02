Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

Путин провел телефонный разговор с Трампом

прочитано 85 раз

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Как сообщает РИА Новости, они обсудили перспективы координации действий Москвы и Вашингтона в борьбе с терроризмом в Сирии, а также ситуацию на Корейском полуострове. Владимир Путин призвал к сдержанности и снижению уровня напряженности.

Беседа двух лидеров стала третьей с момента инаугурации президента США. Первый разговор Путина и Трампа состоялся в конце января, тогда обсуждались борьба с терроризмом, ситуация в Сирии и на Украине, а также основные вопросы двусторонних отношений. В начале апреля Трамп позвонил Путину, чтобы выразить соболезнования в связи со взрывом в метро в Санкт-Петербурга.

2 мая 2017, 21:47

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