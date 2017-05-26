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Политика

Депутаты обсудят поправки в бюджет с избирателями в регионах

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Депутаты Госдумы обсудят с избирателями поправки в бюджет 2017 года. Внести изменения в главный финансовый документ предложило правительство, а парламентарии, прежде чем их рассмотреть, хотят узнать мнение людей в регионах.
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О работе с избирателями во время предстоящей региональной недели сообщил сегодня, 26 мая спикер палаты Вячеслав Володин. В пятницу в Думе проходит внеочередное заседание Совета палаты, на котором рассматриваются поправки в бюджет. "Мы обсудим данный вопрос с тем, чтобы направить внесенные предложения по бюджету в рассылку, чтобы мы могли, уже будучи в регионах, обсудить их с избирателями", – сообщил журналистам перед заседанием спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Проект поправок в главный финансовый документ страны подготовило Министерство финансов. В частности, предлагается снизить дефицит бюджета на 30,1%, а цену на нефть скорректировать до 45,6 доллара за баррель против прежних 40 долларов. Кроме того, ведомство предложило снизить в документе прогнозируемую инфляцию до 3,8% с 4% в 2017 году.

Минфин вносит поправки и в прогнозируемый размер Резервного фонда – 6,453 триллиона рублей против предыдущей оценки в 6,076 триллиона. Также увеличен прогнозируемый размер ВВП в 2017 году на 6,2%.

Вячеслав Володин. Фото: GLOBAL LOOK press/Lidia Mukhamadeeva

Объем законопроекта – 1300 страниц. Вместе с поправками к бюджету в Госдуму также поступили документы об ожидаемых итогах социально-экономического развития на 2017 год и уточненный прогноз развития на 2018 год.


Автор: Александр Комаров26 мая 2017, 13:55

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