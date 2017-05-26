Россия сделала Кубу козырем в игре с Вашингтоном

Куба сохраняет связи с Россией – несмотря на снятие американского торгового эмбарго и сближение с США. Москва, в свою очередь, использует энергетическое голодание Острова Свободы для укрепления этих связей, а Гавану – в качестве козыря в игре с Вашингтоном.

Поставки нефти на Кубу из Венесуэлы в последнее время резко сократились из-за беспорядков и кризиса в Боливарианской республике. На острове возник энергетический вакуум, который предлагает восполнить Москва. Россия воспользовалась моментом, что бы восстановить традиционные связи и предложила масштабную нефтяную сделку.

Если события продолжат развиваться в том же русле, это позволит России занять выгодную позицию для достижения военного баланса в регионе. А также приобрести дополнительные козыри, чтобы сгладить некоторые острые углы в отношениях с США, пишет итальянское издание Gli Occhi Della Guerra.

"Роснефть" достигла соглашения с кубинской государственной энергетической компанией Cubametals о поставке на Кубу около двух миллионов баррелей нефти в год. Уже в эти дни на Остров Свободы должна прибыть первая партия – около 250 тысяч баррелей.

Рыночная стоимость этих поставок достигает 105 миллионов долларов. Эксперты отмечают, что Куба никогда не сможет расплатиться за "черное золото". Однако Россию не интересуют кубинские деньги. Как считает автор статьи, Москве нужен союз – в период, когда дипломатические отношения с США накаляются, это поможет сгладить некоторые острые углы на переговорах с Вашингтоном.

Кремль никогда окончательно не отказывался от идеи возобновить своё военное присутствие на американском континенте, пишет итальянское издание. В прошлом году Минобороны России снова заговорило о возможности повторного открытия некоторых военных баз, особенно во Вьетнаме и на Карибах - в качестве ответа на окружение России силами НАТО. Со стратегической точки зрения, наличие вновь действующего радиолокационного центра в Лурдесе на Кубе позволит российской армии занять крайне выгодную позицию для достижения "военного баланса" на американском континенте, подчёркивает автор стаьи.