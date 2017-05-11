Захарова высмеяла агонию США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию, сложившуюся в информационном пространстве США после встречи главы ведомства Сергея Лаврова и президента Соединенный Штатов Дональда Трампа. Дипломат высмеяла американские СМИ за обсуждение протокольной съемки российского министра с главой государства.

Захарова считает, что американское информационное пространство находится в плачевном состоянии. "После того, как самым популярным вопросом от СМИ США Лаврову в ходе его пребывания в Вашингтоне был "прокомментируйте увольнение директора ФБР", а потом местная медиасфера взорвала сама себя историей с протокольной съемкой встречи российского министра с Трампом, складывается устойчивое ощущение, что американское информационное пространство находится в интеллектуальной агонии", – написала Захарова на совей странице в Facebook.

Для наглядности дипломат привела еще один пример. "Когда Лавров и Тиллерсон перед началом переговоров в Вашингтоне подошли к прессе для рукопожатия, раздался вопрос: "Увольнение директора ФБР США Дж. Коми наложило ли определенную тень на ваши переговоры?" "Он что, уволен? Да Вы шутите!" – добавил огня Лавров. Это для нас подобные истории – сюжет для демотиватора, а для СМИ США все серьезно. Работают по принципу "совпадение? не думаю...", - прокомментировала Захарова.

Также дипломат сообщила, что Лавров, ответив в Вашингтоне на все вопросы американских СМИ об увольнении директора ФБР, прибыл на Аляску вместе с российским послом Сергеем Кисляком. В свою очередь СМИ в США спорят, допустимо ли показывать российские фото со встречи президента США Дональда Трампа и главы МИД России Сергея Лаврова, сообщает издание Politico.



Белый дом заявил, что СМИ на их встрече не было, но были допущены два личных фотографа – Трампа и Лаврова. Российские фото, на которых Трамп пожимает руку Лаврову и послу России в США Сергею Кисляку, были опубликованы МИД России. Американская сторона протокольные фото не публиковала.