Ведущая Fox News рассмешила Захарову русской речью

Специалисты успели заметить, что после того, как на западе была развернута масштабная антироссийская информационная кампания, говорить об этой теме в спокойных тонах и на трезвую голову для многих журналистов оказалось невозможно. Если тема хоть как-то оказывалась связана с Россией, то все сообщение излагалось в тональности. до боли напоминающем истерику.

Не стали изменять себе американские СМИ и в связи с визитом министра иностранных дел Сергея Лаврова в Вашингтон. При этом американского лидера отчитали за сам факт встречи с главой российского внешнеполитического ведомства, после чего донельзя раздули скандал с публикацией фотографий с этих переговоров.

Yesterday, on the same day- I had meetings with Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and the FM of Ukraine, Pavlo Klimkin.#LetsMakePeace! pic.twitter.com/SPiIrJqI6G