Ведущая Fox News рассмешила Захарову русской речью

Ведущая Fox News Джули Рогински начала свою программу с нескольких русских фраз. Позже она пояснила, что обращалась к "потенциальным хозяевам". Москва это проявление антироссийской истерии восприняла с юмором.

Специалисты успели заметить, что после того, как на западе была развернута масштабная антироссийская информационная кампания, говорить об этой теме в спокойных тонах и на трезвую голову для многих журналистов оказалось невозможно. Если тема хоть как-то оказывалась связана с Россией, то все сообщение излагалось в тональности. до боли напоминающем истерику.

Не стали изменять себе американские СМИ и в связи с визитом министра иностранных дел Сергея Лаврова в Вашингтон. При этом американского лидера отчитали за сам факт встречи с главой российского внешнеполитического ведомства, после чего донельзя раздули скандал с публикацией фотографий с этих переговоров.

Yesterday, on the same day- I had meetings with Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and the FM of Ukraine, Pavlo Klimkin.#LetsMakePeace! pic.twitter.com/SPiIrJqI6G — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 мая 2017 г.

Впрочем, на этом истерия в СМИ не закончилась. Масла в огонь подлила ведущая Fox News Джули Рогински, которая решила иронично высмеять внешнюю политику США по отношению к России, которая, по всей видимости, представляется ей недостаточно жесткой и может спровоцировать потерю американцами независимости.

"Добро пожаловать на нашу программу ClapBack с Джули Рогински, где мы защищаем Twitter от всех людей, которые нам присылают ужасные, ужасные вещи каждый день", – сказала она в начале своей программы. Все бы ничего, однако произнесла эти слова журналистка на русском языке. Затем она извинилась и перешла на английский, объяснив, что всего лишь хотела показать "потенциальным хозяевам" знание их языка.

Согласно заявлению ведущей, Россия с каждым днем постепенно захватывает американское правительство. Причем процесс уже завершился, считает Рогински. Последним шагом, по ее мнению, стала отставка главы ФБР Джеймса Коми.

Этой историей на своей странице в Facebook поделилась официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Свое сообщение она сопроводила множеством смайликов, означающих смех до слез. "И это Лавров даже в Фергюсон не заезжал!", – добавила она.