Захарова об истерике в США: CNN пробил дно

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала скандал в американских СМИ, который разразился после публикации снимков со встречи Сергея Лаврова и Дональда Трампа. Дипломат подчеркнула, что о присутствии российского фотографа было заявлено заранее, а формат встречи не предполагал секретность.

По мнению Захаровой, закативший истерику американский телеканал CNN "пробил дно", пишет "Газета.ru". "Канал выпустил материал со ссылкой на очередной "анонимный источник", что "русские опять обманули Вашингтон", опубликовав фотографии со встречи Лаврова и Трампа", – заявила дипломат.

При этом, представитель МИД подчеркнула, что скандал со снимками не имеет под собой никаких оснований. Захарова напомнила, что списки с именем российского фотографа были предоставлены американской стороне заранее, а формат съемки не предполагал засекречивания фотографий.

Также дипломат добавила, что американская сторона не обращалась с просьбой не публиковать фотографии. "А знаете, что было бы, если бы официальные фотографии с этой встречи не были вчера опубликованы российской стороной? Через некоторое время они утекли бы в конгресс, сенат, а оттуда в тот же CNN или по их спецтребованию были бы представлены как "секретное доказательство сговора русских с Трампом", – заключила Захарова.

Напомним, ранее американские чиновники пожаловались журналистам на публикацию российскими СМИ фотографий, сделанных во время встречи главы МИД Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа. "В этом проблема с русскими – они лгут", – заявил представитель администрации Белого дома в эфире телеканала CNN.