Захарова об истерике в США: CNN пробил дно

Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Бузову обругали за странное поздравление ветеранов
Разительные перемены во внешности у Галкина озадачили фанатов
Раскрыта тайна исчезновения звезды "Дома-2"
Уехавшего в США телеведущего Соловьева подняли на смех
Народ не узнал Кабаеву в рваных джинсах
партнеры
Пятница 12 мая
Лента новостей
22:26
Звезду "Битвы экстрасенсов" прооперировали после нападения
21:52
На Украине у депутата нашли 586 квартир
21:35
В Средиземном море столкнулись подлодка и торговое судно
21:25
Грачевской устроили травлю за поддержку хирурга-"мясника"
21:06
В Москве украли пакет с коллекционными крокодилами
20:45
Куда жаловаться на управляющую компанию
20:16
Моника Беллуччи стала блондинкой
19:42
Сборная России победила Данию за 70 секунд
19:32
Под Хабаровском водитель перепутал старушек с бордюром и задавил
19:30
Стриптизерша искромсала лицо известной модели (видео)
19:07
Фонд Доктора Лизы сменит название
18:55
Куда вложить миллион рублей
18:47
6 фильмов ужасов на основе реальных событий
18:38
Чем Марина Порошенко ублажает мужа
18:26
Савченко накинулась на карателей СБУ
18:15
Страшная история расправы опекунов над детьми-инвалидами
17:59
Дочь похудевшей на 61 кг звезды КВН потрясла народ
17:57
Сибирь участвовала в акции "Аллея России"
17:46
Бондарчука обвинили в обвале цен на квартиры в Чертаново
17:43
ФСБ провела задержание по делу о теракте в метро Петербурга
17:36
На Бадаевском заводе появился марокканский "Лотос"
17:26
Больных в России хотят лечить онлайн
17:18
Пластический хирург посчитал операции Пугачевой
17:12
На Украине готовы к возврату Советского Союза
16:51
Чем опасен секс после ссоры
16:51
Ведущая "Дома-2" закрутила служебный роман
16:48
Названа дата начала продаж Nokia 3310
16:20
Роберт Майлз умер от рака
16:11
Телеведущий Киселев вернулся из отпуска с разбитым лицом
16:06
Куда пропала экс-солистка "Лицея" Лена Перова
16:05
Фатальные ошибки женщин на пути к браку
16:02
Совбез предупредил об угрозе химатаки в России
16:02
Москвича Костова гонят с "Евровидения" за концерт в Крыму
15:46
За что получил условный срок ловец покемонов Соколовский
15:39
Лохнесское чудовище попало на видео
15:29
Пьяный водитель полкилометра тащил инспектора (видео)
15:11
Депутаты простились с умершим в Израиле Тарасюком
15:05
Ученые назвали минусы курения марихуаны для школьников
14:56
С россиян берут аналог налога на малодетность
14:54
В Москве пройдет Парад ударных инструментов
14:37
Фавориту "Евровидения" потребовалась срочная пересадка сердца
14:33
Спасение табуна лошадей от наводнения попало на видео
14:28
Жуткие подробности похищения трехлетнего ребенка под Ростовом
14:21
Литвинова угодила в театральный скандал
14:17
Стройный Юрий Шатунов в плавках восхитил поклонниц
13:55
Дочь Даны Борисовой бьется в истерике
13:40
В чем подвох предварительного договора купли-продажи
13:39
Легендарный астронавт настраивает NASA против России
13:33
Звезды пришли в ужас на премьере "Чужого"
13:31
Юрий Грымов: Я работаю по 18 часов в сутки
13:23
Медики назвали неожиданные симптомы рака
13:09
Как изменятся тарифы ЖКХ после нововведений Медведева
12:56
Звезда Comedy Woman попала в тюрьму во Франции
12:50
Баха "Крым-2017" назвал победителей
12:39
Боевик "Дэдпул" превратят в сериал для взрослых
12:37
Блогер прыгнул на батут с тысячей мышеловок (видео)
12:27
Агутин довел до слез своей отповедью
12:19
Названы главные причины болезней россиян
12:14
Омская няня избивала и кусала "гномиков"
12:08
Крым обратился к униженной на "Евровидении" Джамале
11:55
В Бангкоке обнаружен мертвым россиянин
11:41
Ансамбль имени Александрова отправляется в турне после трагедии
11:39
Ловца покемонов Соколовского осудили на 3,5 года
11:26
Вернувшуюся после родов Гагарину упрекнули в алчности
11:20
Судебный пристав из Вологды обобрала должников на миллион
11:15
Муж Глюк’oZы оставил Батурину с носом
11:11
Сотрудника Театра Вахтангова избили в центре Москвы
11:00
Третьяковка начнет работать бесплатно
10:59
Под Челябинском полицейский насмерть сбил пешехода
10:52
Россию на "Евровидении" заменили Македонией
10:46
Плющенко показал фото с "виртуозом" Путиным
10:44
Собутыльники с топором напали на мужчину в центре Москвы
10:33
Россиян оставят без импортного вина
10:26
Обвиняемого в растрате экс-главу "Роснано" освободили из-под ареста
10:19
Норвежский принц показал свою невоспитанность (видео)
10:05
Как Катя Семенова живет на пенсии
09:52
На трех станциях метро Москвы закрыли эскалаторы
09:38
Родная мать предпочла Шуре бывшего уголовника
09:37
Отчаянная схватка теленка со слоном попала на видео
09:20
Дочери Ивана Охлобыстина крадут платья
09:19
64-летняя жена Макрона появилась беременной на обложке
09:12
Москвичам пообещали снег и ветер
08:58
СБУ открестилась от замешанного в убийстве Шеремета сотрудника
08:56
Обвисший живот Копенкиной вызвал оторопь
08:34
Болгарский участник "Евровидения" унизил украинские власти
08:10
Киркоров вступился за оскорбленную Бузову
08:00
Как мальчик с окраины стал королем
07:55
Водитель BMW напал на женщину с детьми в центре Москвы
22:09
iPhone 7 сделали произведением искусства
21:58
Путин-хоккеист уложил на лопатки миллионеров
21:51
Юлия Меньшова о наглом обмане зрителей
21:48
Тайная беременность 45-летней Кудрявцевой
21:26
Униженная на "Евровидении" Джамала рвется в Крым
21:25
"Пипи ся" встанет на вооружение Китая
21:17
Умер актер из "Убить Билла"
21:02
Девятилетняя дочь предала Дану Борисову
20:41
Как становилась женщиной Надежда Савченко
20:07
Боня поставила точку в вопросе пластики
20:07
Российский вертолет обстреляли в Конго
19:43
Путин забросил семь шайб во время ночного матча
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Девятилетняя дочь предала Дану Борисову
Телеведущий Киселев вернулся из отпуска с разбитым лицом
Дочь Даны Борисовой бьется в истерике
Пластический хирург посчитал операции Пугачевой
Дана Борисова: Близкие люди страшнее врагов
Униженная на "Евровидении" Джамала рвется в Крым
Политика

Захарова об истерике в США: CNN пробил дно

Мария Захарова. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала скандал в американских СМИ, который разразился после публикации снимков со встречи Сергея Лаврова и Дональда Трампа. Дипломат подчеркнула, что о присутствии российского фотографа было заявлено заранее, а формат встречи не предполагал секретность.
прочитано 1311 раз

По мнению Захаровой, закативший истерику американский телеканал CNN "пробил дно", пишет "Газета.ru". "Канал выпустил материал со ссылкой на очередной "анонимный источник", что "русские опять обманули Вашингтон", опубликовав фотографии со встречи Лаврова и Трампа", – заявила дипломат. 

ПО ТЕМЕ

Белый дом закатил истерику после визита Лаврова

Лавров насыпал соли на раны американцам

Зачем Лавров встречался с Трампом

 Сергей Викторович Лавров

Сергей Викторович Лавров министр иностранных дел России

При этом, представитель МИД подчеркнула, что скандал со снимками не имеет под собой никаких оснований. Захарова напомнила, что списки с именем российского фотографа были предоставлены американской стороне заранее, а формат съемки не предполагал засекречивания фотографий.

Также дипломат добавила, что американская сторона не обращалась с просьбой не публиковать фотографии. "А знаете, что было бы, если бы официальные фотографии с этой встречи не были вчера опубликованы российской стороной? Через некоторое время они утекли бы в конгресс, сенат, а оттуда в тот же CNN или по их спецтребованию были бы представлены как "секретное доказательство сговора русских с Трампом", – заключила Захарова. 

Дональд Трамп и Сергей Лавров. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Напомним, ранее американские чиновники пожаловались журналистам на публикацию российскими СМИ фотографий, сделанных во время встречи главы МИД Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа. "В этом проблема с русскими – они лгут", – заявил представитель администрации Белого дома в эфире телеканала CNN. 

Автор: Светлана Сидорчук11 мая 2017, 21:26

Политика

Захарова об истерике в США: CNN пробил дно
Белый дом закатил истерику после визита Лаврова
За что Лужкову запрещают въезд в Грузию
Россия сравнила Украину с лошадью

Шоу-бизнес

Грачевской устроили травлю за поддержку хирурга-"мясника"
Покинувший психбольницу Степанов прервал молчание
Родная сестра Жанны Фриске борется с раком
Звезду "Битвы экстрасенсов" прооперировали после нападения

Проишествия

Подробности смерти российского депутата в Израиле
Стриптизерша искромсала лицо известной модели (видео)
Меткий гольфист убил птицу на лету (видео)
Автор Children Роберт Майлз умер от тяжелой болезни

Lifestyle

6 фильмов ужасов на основе реальных событий
Роберт Майлз умер от рака
Литвинова угодила в театральный скандал
Юрий Грымов: Я работаю по 18 часов в сутки
Шоу-бизнес

Дочь Даны Борисовой бьется в истерике

Подруга телеведущей пожаловалась на неуправляемость девочки
Шоу-бизнес

Москвича Костова гонят с "Евровидения" за концерт в Крыму

17-летнему россиянину с болгарскими корнями грозят депортация и дисквалификация
Шоу-бизнес

Куда пропала экс-солистка "Лицея" Лена Перова

Певица игнорирует бывших коллег по группе Изольду и Анастасию
Политика

Белый дом закатил истерику после визита Лаврова

Чиновникам не достались фотографии, сделанные на встрече Лаврова и Трампа

Гороскоп

Почему Дану Борисову преследуют несчастья
Тайная беременность 45-летней Кудрявцевой
Астрологический прогноз с 8 по 14 мая
Зейналова родит Евстигнееву дочь

Фоторепортажи

Звезды пришли в ужас на премьере "Чужого"
Путин-хоккеист уложил на лопатки миллионеров
Как становилась женщиной Надежда Савченко
Кто зажег в полуфинале "Евровидения-2017"

Спорт

Плющенко показал фото с "виртуозом" Путиным
Чемпион по прыжкам в воду женился на обладателе "Оскара"
Модель Playboy устроила хаос на велогонке (видео)
"Спартак" стал чемпионом России впервые за 16 лет

Регионы

Жуткие подробности похищения трехлетнего ребенка под Ростовом
Пьяный водитель полкилометра тащил инспектора (видео)
Омская няня избивала и кусала "гномиков"
Китайцы массово вырубают леса Сибири
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru