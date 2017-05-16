Порошенко заявил о новой войне с Россией

Петр Порошенко заявил, что Россия якобы готовит новую войну против Украины. По его словам, на этот раз Москва направит в Киев кибервойска.

"Мы видели кибервойну, когда российские кибервойска пытались повлиять на результаты выборов по всей Европе, в Соединенных Штатах Америки. Мы ожидаем, что это же они будут пытаться сделать на Украине", – заявил Петр Порошенко в эфире ICTV.

Однако украинский лидер не унывает и верит, что сможет отбить "атаку" Кремля, сообщает "Газета.ru". "Уверен, что наша решительность и сплоченность не оставит им ни единого шанса", – подчеркнул он.

Напомним, что Петр Порошенко при любой возможности обвиняет президента России Владимира Путина во вмешательстве в дела Украины. Кроме того, политик уверен, что и в Донбассе якобы воюет с Москвой. "Мы не можем достичь мира только потому, что президент России Владимир Путин не хочет выполнять минские соглашения", – заявил он на пресс-конференции 14 мая.

Россия эти обвинения отрицает, называя их неприемлемыми. Москва не раз отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям в Донбассе и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.