Россия сравнила Украину с лошадью

В российском МИДе назвали решение Европейского союза предоставить Украине безвизовый режим морковкой на веревочке. Такую емкую оценку действиям Брюсселя дал замминистра иностранных дел Алексей Мешков.

Дипломат выступил на одном из мероприятий дискуссионного клуба "Валдай". Когда речь зашла об Украине, Алексей Мешков вспомнил о недавнем решении ЕС предоставить безвизовый режим Украине. "Так называемый безвизовый режим с Украиной – это в определенной степени морковка на веревочке, которая чуть-чуть облегчает существующую систему", – сказал замминистра.

Он не обошел вниманием и тот факт, что при принятии решения Брюссель запретил выдачу виз россиянам, которые живут в Крыму. Дипломат назвал это антикрымским визовым геноцидом. Причиной стало то, что жители полуострова проголосовали на референдуме за присоединение к России, уверен Мешков.

Морковкой на веревочке обычно называют невыполнимые обещания, которыми куда-нибудь заманивают доверчивого человека. Раньше перед мордой лошади или осла держали такую морковку, чтобы животное не останавливаясь бежало вперед.



Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на заседании Совбеза 9 мая заявила о планах упростить безвизовый режим с Украиной. "Мы поддерживаем наших восточных партнеров, укрепляем их экономики и государственные органы, их стойкость, и через несколько дней мы объявим о соглашении об упрощении визового режима с нашими украинскими друзьями", – сказала она.

Напомним, что в начале апреля депутаты Европарламента проголосовали за отмену виз для граждан Украины. Глава представительства ЕС в этой стране Хьюг Мингарелли в марте сообщил, что отмена визового режима должна вступить в силу до конца июня 2017 года.

Петр Порошенко, который три с лишним года обещал соотечественникам пресловутую евроинтеграцию, обрадовался принятому в Брюсселе решению. На своей странице в соцсети Facebook он написал: "Yes! 521 голос в Европарламенте за безвизовый режим с Украиной!"

Правда, власти забыли или не захотели рассказать гражданам всю правду о безвизе с ЕС. А он не предполагает самого главного, о чем кричали и для чего скакали участники Евромайдана: ездить на заработки в Европу украинцам по-прежнему нельзя.

По сути, безвизовый режим нужен только для туристических поездок сроком не более 90 дней. По его условиям не допускается постоянное проживание, обучение или трудоустройство в чужой стране. Для этого нужно оформлять отдельные визы.