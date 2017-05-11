Россия сравнила Украину с лошадью
Дипломат выступил на одном из мероприятий дискуссионного клуба "Валдай". Когда речь зашла об Украине, Алексей Мешков вспомнил о недавнем решении ЕС предоставить безвизовый режим Украине. "Так называемый безвизовый режим с Украиной – это в определенной степени морковка на веревочке, которая чуть-чуть облегчает существующую систему", – сказал замминистра.
Он не обошел вниманием и тот факт, что при принятии решения Брюссель запретил выдачу виз россиянам, которые живут в Крыму. Дипломат назвал это антикрымским визовым геноцидом. Причиной стало то, что жители полуострова проголосовали на референдуме за присоединение к России, уверен Мешков.
Морковкой на веревочке обычно называют невыполнимые обещания, которыми куда-нибудь заманивают доверчивого человека. Раньше перед мордой лошади или осла держали такую морковку, чтобы животное не останавливаясь бежало вперед.
Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на заседании Совбеза 9 мая заявила о планах упростить безвизовый режим с Украиной. "Мы поддерживаем наших восточных партнеров, укрепляем их экономики и государственные органы, их стойкость, и через несколько дней мы объявим о соглашении об упрощении визового режима с нашими украинскими друзьями", – сказала она.
Украинцы смогут мыть туалеты в 34 странах Европы без виз!#Безвиз #Порошенко #Украина #Унитазы— Горячая линия ДНР (@HotlineDNR) 11 мая 2017 г.
Подробности: https://t.co/Z7YVyYDzuy pic.twitter.com/b3fyzuRH6w
Напомним, что в начале апреля депутаты Европарламента проголосовали за отмену виз для граждан Украины. Глава представительства ЕС в этой стране Хьюг Мингарелли в марте сообщил, что отмена визового режима должна вступить в силу до конца июня 2017 года.
Петр Порошенко, который три с лишним года обещал соотечественникам пресловутую евроинтеграцию, обрадовался принятому в Брюсселе решению. На своей странице в соцсети Facebook он написал: "Yes! 521 голос в Европарламенте за безвизовый режим с Украиной!"
Правда, власти забыли или не захотели рассказать гражданам всю правду о безвизе с ЕС. А он не предполагает самого главного, о чем кричали и для чего скакали участники Евромайдана: ездить на заработки в Европу украинцам по-прежнему нельзя.
По сути, безвизовый режим нужен только для туристических поездок сроком не более 90 дней. По его условиям не допускается постоянное проживание, обучение или трудоустройство в чужой стране. Для этого нужно оформлять отдельные визы.
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