Опубликованы пьяные бредни Порошенко о России

Русофобские высказывания украинского руководства – не более чем бравада. Как стало известно, в узком кругу министры и президент называют себя смертниками.

Антироссийские заявления президента и членов правительства Украины – это заготовки для официальных речей. В общении друг с другом, особенно в подпитии, украинские политики говорят совсем другое.

"То, что они говорят на экране, это одно. Когда они в узком кругу напиваются, они прекрасно понимают, что их ждет. Аваков (Арсен Аваков, глава МВД Украины. – Прим. ред.) заявляет, что он смертник. Он прекрасно понимает, что никаких других вариантов у них нет", – заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Марков в эфире телеканала "Звезда".

Не менее пессимистично, по словам Маркова, настроен и украинский лидер. "А Порошенко, напиваясь, говорит: "Американцы нас уже предали, а русские нас никогда не простят". Они прекрасно понимают, что их ждет, но вынуждены выполнять свой номер до конца", – пояснил он.

Ранее президент Украины заявил, что страна окончательно "оформила развод" с Россией, когда получила безвизовый режим с Европой. Кроме того, руководство Незалежной заявляло о намерениях официально отменить празднование 9 Мая, сделав этот день рабочим. Однако Марков уверен, что к следующему Дню Победы нынешние украинские власти либо будут уничтожены, либо окажутся на скамье подсудимых.

"Я думаю, что самоуверенное заявление Порошенко, что он будет как-то определять, как будет проходить в следующем году празднование 9 Мая. Потому что к следующему году либо он будет на скамье подсудимых, либо его вообще не будет", – отметил Марков. Политик уверен, что сложившаяся на Украине ситуация получит свою развязку в этом году.

Марков уверен, что украинский и российский народы остаются едиными – несмотря на политику киевского руководства, направленную на разрыв связей с Москвой. "Народ Украины и народ России – это братские народы, это единый народ, всегда был, есть и будет. И нынешняя ситуация, инспирированная иностранными спецслужбами, – это такой дембельский аккорд американской разведки на постсоветском пространстве", – убежден политик.