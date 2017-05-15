Порошенко напомнили о придающей ускорение кроссовке
Экс-прокурор Крыма прокомментировала заявление лидера меджлиса на своей странице в социальной сети Facebook. "Долго же господин Чубаров набирался храбрости, чтобы приехать в Крым", – написала она. Наталья Поклонская отметила, что руководителю запрещенной в России организации стоило бы посетить полуостров вместе с "другими лицами, которым давно пора предстать перед судом".
Также депутат Госдумы вспомнила, что "не так давно один деятель так же долго набирался смелости приехать в Крым". По ее словам, тогда он "еле ноги унес".
"Петр Алексеевич, наверно, долго будет помнить, как накануне референдума убегал от местных жителей", – обратилась к украинскому президенту Наталья Поклонская. "В серванте у моего помощника до сих пор, как память, хранится кроссовок, придавший ускорения господину Порошенко при побеге назад, в Киев (стилистика автора сохранена. – Прим. ред.)", – заключила экс-прокурор.
В Крыму будут рады, если Чубаров прибудет с соучастниками: Ислямовым, Джемилевым и другими лицами, которым давно пора предстать перед судом— Наталья Поклонская (@PoklonskayaNV) 15 мая 2017 г.
Ранее Рефат Чубаров заявил, что он готов отправиться в Крым и выступить в нем свидетелем по делу соруководителя запрещенной в России организации Ахтема Чийгоза. "Законодательство России предполагает предоставление мне иммунитета на момент пребывания в Крыму", – заявил лидер меджлиса, не уточнив, о какого рода иммунитете идет речь.
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