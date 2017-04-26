Главный палач Украины опозорился из-за обогревателя

Интернет-пользователи высмеяли опубликованный секретарем Совета национальной безопасности Украины (СНБУ) Александром Турчиновым пропагандистский видеоролик. Они подняли на смех стоящий в командном пункте главного палача Украины обогреватель.

Несмотря на то что ролик появился в Сети еще 12 апреля, его обсуждение не стихает до сих пор. На видео запечатлен Турчинов, наблюдающий из командного пункта за запуском украинской "чудо-ракеты".

Пользователи Сети обратили внимание на то, что высокие технологии не сочетаются с масляным обогревателем, который стоит в суперсекретном кабинете. Так, донецкий блогер Денис Селезнев отметил: уж в "победоносной державе" могли бы обеспечить кабинет высшего должностного лица нормальным отоплением.

"Скажите спасибо, что не буржуйка на кизяках, так бы был прорыв в нанотехнологии", "Белье пана Трупчинова не успевает иначе сохнуть", – пишут пользователи. Были и те, кто в шутку предположил, что обогреватель в комнату поставили умышленно. "Это грамотная постановка, чтобы показать, что он такой же, как и все", – написал один из комментаторов.

Примечательно, что в Сети Александра Турчинова называют главным палачом Украины из-за развязывания и поддержки конфликта в Донбассе. Другое его прозвище – "кровавый палач".

Отметим, за минувшие сутки Украина пять раз открывала огонь по территории ЛНР, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Народной милиции ЛНР. Обстрелам подверглись позиции оборонного ведомства в районах Логвиново, Смелое, Нижнее Лозовое и Желтое. Всего по территории республики было выпущено более 270 снарядов. Пострадавших в результате обстрелов нет.

