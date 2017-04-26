Главный палач Украины опозорился из-за обогревателя
Несмотря на то что ролик появился в Сети еще 12 апреля, его обсуждение не стихает до сих пор. На видео запечатлен Турчинов, наблюдающий из командного пункта за запуском украинской "чудо-ракеты".
Пользователи Сети обратили внимание на то, что высокие технологии не сочетаются с масляным обогревателем, который стоит в суперсекретном кабинете. Так, донецкий блогер Денис Селезнев отметил: уж в "победоносной державе" могли бы обеспечить кабинет высшего должностного лица нормальным отоплением.
"Скажите спасибо, что не буржуйка на кизяках, так бы был прорыв в нанотехнологии", "Белье пана Трупчинова не успевает иначе сохнуть", – пишут пользователи. Были и те, кто в шутку предположил, что обогреватель в комнату поставили умышленно. "Это грамотная постановка, чтобы показать, что он такой же, как и все", – написал один из комментаторов.
Примечательно, что в Сети Александра Турчинова называют главным палачом Украины из-за развязывания и поддержки конфликта в Донбассе. Другое его прозвище – "кровавый палач".
Отметим, за минувшие сутки Украина пять раз открывала огонь
по территории ЛНР, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального
представителя Народной милиции ЛНР. Обстрелам подверглись
позиции оборонного ведомства в районах Логвиново, Смелое, Нижнее Лозовое и
Желтое. Всего по территории республики было выпущено более 270 снарядов.
Пострадавших в результате обстрелов
нет.
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