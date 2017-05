Лавров насыпал соли на раны американцам

Визит главы российского МИДа совпал с новым витком скандала вокруг обвинений президента США Дональда Трампа в том, что Россия помогла ему прийти к власти. Сюда же добавилось увольнение директора ФБР Джеймса Коми, который участвовал в расследовании этого дела.

Сергей Лавров не обратил особого внимания на сопутствующие обстоятельства. Он не стал уделять внимания чувствительности момента, проводя достаточно острую линию и произнося колкие речи, пишет Financial Times.

По мнению американского издания, "наиболее хитрый из ветеранов российской дипломатии" с видимым удовольствием "проворачивал в ране нож", сохраняя при этом непроницаемый вид. С таким же выражением лица Лавров саркастически заметил: должно быть, "унизительно для американского народа осознавать, что Российская Федерация контролирует ситуацию в Америке".

Несмотря на это, журналисты продолжали задавать главе МИДа вопросы о том, что Россия "предположительно контролирует внутреннюю политику США". "Я считаю, что политики, говорящие о российском влиянии на внутренние дела Вашингтона, наносят ущерб политической системе Соединенных Штатов", - отметил Лавров. Все заявления о вмешательстве России в американские выборы он назвал абсурдом и информационным вбросом. И все же, считают авторы статьи, уверенность министра говорила красноречивее, чем его фразы.

Во время итоговой пресс-конференции Сергей Лавров сконцентрировался только на тех областях, где между сторонами достигнуто согласие. Дипломат избегал упоминания, к примеру, таких тем, как Иран и санкции, по которым у Вашингтона и Москвы – существенные расхождения. Не стал министр комментировать и увольнение руководителя ФБР Джеймса Коми.

