Лавров насыпал соли на раны американцам

Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Бузову обругали за странное поздравление ветеранов
Разительные перемены во внешности у Галкина озадачили фанатов
Раскрыта тайна исчезновения звезды "Дома-2"
Уехавшего в США телеведущего Соловьева подняли на смех
Народ не узнал Кабаеву в рваных джинсах
партнеры
Четверг 11 мая
Лента новостей
21:06
В Москве украли пакет с коллекционными крокодилами
20:45
Куда жаловаться на управляющую компанию
20:16
Моника Беллуччи стала блондинкой
19:42
Сборная России победила Данию за 70 секунд
19:32
Под Хабаровском водитель перепутал старушек с бордюром и задавил
19:30
Стриптизерша искромсала лицо известной модели (видео)
19:07
Фонд Доктора Лизы сменит название
18:55
Куда вложить миллион рублей
18:47
6 фильмов ужасов на основе реальных событий
18:38
Чем Марина Порошенко ублажает мужа
18:26
Савченко накинулась на карателей СБУ
18:15
Страшная история расправы опекунов над детьми-инвалидами
17:59
Дочь похудевшей на 61 кг звезды КВН потрясла народ
17:57
Сибирь участвовала в акции "Аллея России"
17:46
Бондарчука обвинили в обвале цен на квартиры в Чертаново
17:43
ФСБ провела задержание по делу о теракте в метро Петербурга
17:36
На Бадаевском заводе появился марокканский "Лотос"
17:26
Больных в России хотят лечить онлайн
17:12
На Украине готовы к возврату Советского Союза
16:51
Чем опасен секс после ссоры
16:51
Ведущая "Дома-2" намекнула на служебный роман
16:48
Названа дата начала продаж Nokia 3310
16:20
Роберт Майлз умер от рака
16:11
Телеведущий Киселев вернулся из отпуска с разбитым лицом
16:06
Куда пропала экс-солистка "Лицея" Лена Перова
16:05
Фатальные ошибки женщин на пути к браку
16:02
Совбез предупредил об угрозе химатаки в России
16:02
Москвича Костова гонят с "Евровидения" за концерт в Крыму
15:46
За что получил условный срок ловец покемонов Соколовский
15:39
Лохнесское чудовище попало на видео
15:29
Пьяный водитель полкилометра тащил инспектора (видео)
15:11
Депутаты простились с умершим в Израиле Тарасюком
15:05
Ученые назвали минусы курения марихуаны для школьников
14:56
С россиян берут аналог налога на малодетность
14:54
В Москве пройдет Парад ударных инструментов
14:37
Фавориту "Евровидения" потребовалась срочная пересадка сердца
14:33
Спасение табуна лошадей от наводнения попало на видео
14:28
Жуткие подробности похищения трехлетнего ребенка под Ростовом
14:21
Литвинова угодила в театральный скандал
14:17
Стройный Юрий Шатунов в плавках восхитил поклонниц
13:55
Дочь Даны Борисовой бьется в истерике
13:40
В чем подвох предварительного договора купли-продажи
13:39
Легендарный астронавт настраивает NASA против России
13:33
Звезды пришли в ужас на премьере "Чужого"
13:31
Юрий Грымов: Я работаю по 18 часов в сутки
13:23
Медики назвали неожиданные симптомы рака
13:09
Как изменятся тарифы ЖКХ после нововведений Медведева
12:56
Звезда Comedy Woman попала в тюрьму во Франции
12:50
Баха "Крым-2017" назвал победителей
12:39
Боевик "Дэдпул" превратят в сериал для взрослых
12:37
Блогер прыгнул на батут с тысячей мышеловок (видео)
12:27
Агутин довел до слез своей отповедью
12:19
Названы главные причины болезней россиян
12:14
Омская няня избивала и кусала "гномиков"
12:08
Крым обратился к униженной на "Евровидении" Джамале
11:55
В Бангкоке обнаружен мертвым россиянин
11:41
Ансамбль имени Александрова отправляется в турне после трагедии
11:39
Ловца покемонов Соколовского осудили на 3,5 года
11:26
Вернувшуюся после родов Гагарину упрекнули в алчности
11:20
Судебный пристав из Вологды обобрала должников на миллион
11:15
Муж Глюк’oZы оставил Батурину с носом
11:11
Сотрудника Театра Вахтангова избили в центре Москвы
11:00
Третьяковка начнет работать бесплатно
10:59
Под Челябинском полицейский насмерть сбил пешехода
10:52
Россию на "Евровидении" заменили Македонией
10:46
Плющенко показал фото с "виртуозом" Путиным
10:44
Собутыльники с топором напали на мужчину в центре Москвы
10:33
Россиян оставят без импортного вина
10:26
Обвиняемого в растрате экс-главу "Роснано" освободили из-под ареста
10:19
Норвежский принц показал свою невоспитанность (видео)
10:05
Как Катя Семенова живет на пенсии
09:52
На трех станциях метро Москвы закрыли эскалаторы
09:38
Родная мать предпочла Шуре бывшего уголовника
09:37
Отчаянная схватка теленка со слоном попала на видео
09:20
Дочери Ивана Охлобыстина крадут платья
09:19
64-летняя жена Макрона появилась беременной на обложке
09:12
Москвичам пообещали снег и ветер
08:58
СБУ открестилась от замешанного в убийстве Шеремета сотрудника
08:56
Обвисший живот Копенкиной вызвал оторопь
08:34
Болгарский участник "Евровидения" унизил украинские власти
08:10
Киркоров вступился за оскорбленную Бузову
08:00
Как мальчик с окраины стал королем
07:55
Водитель BMW напал на женщину с детьми в центре Москвы
22:09
iPhone 7 сделали произведением искусства
21:58
Путин-хоккеист уложил на лопатки миллионеров
21:51
Юлия Меньшова о наглом обмане зрителей
21:48
Тайная беременность 45-летней Кудрявцевой
21:26
Униженная на "Евровидении" Джамала рвется в Крым
21:25
"Пипи ся" встанет на вооружение Китая
21:17
Умер актер из "Убить Билла"
21:02
Девятилетняя дочь предала Дану Борисову
20:41
Как становилась женщиной Надежда Савченко
20:07
Боня поставила точку в вопросе пластики
20:07
Российский вертолет обстреляли в Конго
19:43
Путин забросил семь шайб во время ночного матча
19:32
Пугающие подробности операции звезды "Дома-2"
18:59
Китайцы массово вырубают леса Сибири
18:51
Кот сошел с ума из-за пакета-плаща (видео)
18:46
Как ходить с ребенком по магазинам без слез и истерик
18:24
Синоптики раскрыли загадку майских морозов
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Девятилетняя дочь предала Дану Борисову
Телеведущий Киселев вернулся из отпуска с разбитым лицом
Дочь Даны Борисовой бьется в истерике
Дана Борисова: Близкие люди страшнее врагов
Униженная на "Евровидении" Джамала рвется в Крым
Беременная Волочкова нарушила рекомендации врачей
Политика

Лавров насыпал соли на раны американцам

Сергей Лавров, Дональд Трамп и Сергей Кисляк. Фото: Александр Щербак/ТАСС
Сергей Лавров избрал острый курс в отношении обвинений во вмешательстве во внутренние дела США. Главе российской дипломатии не помешал даже не самый удачный информационный фон для переговоров, пишут американские СМИ.
прочитано 1292 раза

Визит главы российского МИДа совпал с новым витком скандала вокруг обвинений президента США Дональда Трампа в том, что Россия помогла ему прийти к власти. Сюда же добавилось увольнение директора ФБР Джеймса Коми, который участвовал в расследовании этого дела.

ПО ТЕМЕ

Киев напуган встречей Лаврова с Трампом

Захарова высмеяла агонию США

Трамп дал обещание утопающей Украине

 Сергей Викторович Лавров

Сергей Викторович Лавров министр иностранных дел России

Сергей Лавров не обратил особого внимания на сопутствующие обстоятельства. Он не стал уделять внимания чувствительности момента, проводя достаточно острую линию и произнося колкие речи, пишет Financial Times.

По мнению американского издания, "наиболее хитрый из ветеранов российской дипломатии" с видимым удовольствием "проворачивал в ране нож", сохраняя при этом непроницаемый вид. С таким же выражением лица Лавров саркастически заметил: должно быть, "унизительно для американского народа осознавать, что Российская Федерация контролирует ситуацию в Америке".

Несмотря на это, журналисты продолжали задавать главе МИДа вопросы о том, что Россия "предположительно контролирует внутреннюю политику США". "Я считаю, что политики, говорящие о российском влиянии на внутренние дела Вашингтона, наносят ущерб политической системе Соединенных Штатов", - отметил Лавров. Все заявления о вмешательстве России в американские выборы он назвал абсурдом и информационным вбросом. И все же, считают авторы статьи, уверенность министра говорила красноречивее, чем его фразы.

Во время итоговой пресс-конференции Сергей Лавров сконцентрировался только на тех областях, где между сторонами достигнуто согласие. Дипломат избегал упоминания, к примеру, таких тем, как Иран и санкции, по которым у Вашингтона и Москвы – существенные расхождения. Не стал министр комментировать и увольнение руководителя ФБР Джеймса Коми.

Особое внимание издание обратило на слова Лаврова о том, что он нацелен убрать преграды в отношениях двух стран. Сравнивая действующее американское руководство с предыдущим, российский министр заявил, что администрация Обамы отравляла, подрывала и искусственно создавала раздражители в российско-американском взаимодействии. В то время как Трамп, напротив, "деловой" и нацелен на получение результатов.

Позже в Кремле подтвердили, что министр иностранных дел России привез президенту США Дональду Трампу послание от главы российского государства Владимира Путина. Также стало известно, что в Москве ориентируются на встречу Путина и Трампа в июле.

Автор: Игорь Силецкий11 мая 2017, 16:32

Политика

Белый дом закатил истерику после визита Лаврова
За что Лужкову запрещают въезд в Грузию
Россия сравнила Украину с лошадью
Захарова высмеяла агонию США

Шоу-бизнес

Покинувший психбольницу Степанов нарушил молчание
Родная сестра Жанны Фриске борется с раком
Дочь похудевшей на 61 кг звезды КВН потрясла народ
Ведущая "Дома-2" намекнула на служебный роман

Проишествия

Подробности смерти российского депутата в Израиле
Меткий гольфист убил птицу на лету (видео)
Автор Children Роберт Майлз умер от тяжелой болезни
Дебошир разбил в караоке телевизор из-за хита Басты

Lifestyle

6 фильмов ужасов на основе реальных событий
Роберт Майлз умер от рака
Литвинова угодила в театральный скандал
Юрий Грымов: Я работаю по 18 часов в сутки
Шоу-бизнес

Обвисший живот Копенкиной вызвал оторопь

Бизнесвумен шокировала снимком "без глянца"
Общество

64-летняя жена Макрона появилась беременной на обложке

Французский еженедельник высмеял немолодую супругу избранного президента
Здоровье

Медики назвали неожиданные симптомы рака

Специалисты обнародовали 15 распространенных признаков
Шоу-бизнес

Дочь Даны Борисовой бьется в истерике

Подруга телеведущей пожаловалась на неуправляемость девочки

Гороскоп

Тайная беременность 45-летней Кудрявцевой
Астрологический прогноз с 8 по 14 мая
Зейналова родит Евстигнееву дочь
Бизнес-гороскоп на май

Фоторепортажи

Звезды пришли в ужас на премьере "Чужого"
Путин-хоккеист уложил на лопатки миллионеров
Как становилась женщиной Надежда Савченко
Кто зажег в полуфинале "Евровидения-2017"

Спорт

Плющенко показал фото с "виртуозом" Путиным
Чемпион по прыжкам в воду женился на обладателе "Оскара"
Модель Playboy устроила хаос на велогонке (видео)
"Спартак" стал чемпионом России впервые за 16 лет

Регионы

Омская няня избивала и кусала "гномиков"
Китайцы массово вырубают леса Сибири
Пенсионерка второй раз убила сожителя на 9 мая
Поминки в Подмосковье закончились дракой и стрельбой
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru