Белый дом закатил истерику после визита Лаврова

Американские чиновники пожаловались журналистам на публикацию российскими СМИ фотографий, сделанных во время встречи Сергея Лаврова и Дональда Трампа. В Белом доме по непонятным причинам закатили истерику по поводу работы на переговорах личного фотографа главы российской дипломатии.

Странные формулировки прозвучали в эфире американского телеканала CNN. Чиновники администрации Дональда Трампа не ожидали, что МИД разрешит российскому агентству опубликовать снимки встречи президента и министра Лаврова. "В этом проблема с русскими – они лгут", – заявил собеседник телеканала.

На встрече присутствовал и фотограф из Белого дома, однако его представители не опубликовали снимков. В Вашингтоне это объяснили тем, что такова практика встреч президента с иностранными чиновниками более низкого уровня.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что журналист ТАСС выполнял функцию личного фотографа Лаврова и это было оговорено с американской стороной при обсуждении встречи. Фотографии опубликовало агентство ТАСС, они также появились в англоязычном Twitter российского МИДа. Американские издания были возмущены тем, что доступ предоставили только российским журналистам.





Тем временем в Кремле со сдержанным оптимизмом оценили итоги переговоров в Белом доме, которые прошли накануне. Впереди страны ждет большая работа, но сам факт того, что разговор продолжает вестись на высшем уровне, является позитивным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Сергей Лавров во время первого с 2013 года визита в Вашингтон провел переговоры с главой госдепартамента США Рексом Тиллерсоном и встретился с президентом Дональдом Трампом. По итогам визита было заявлено, что, несмотря на все сложности, Москва и Вашингтон могут и должны вместе содействовать урегулированию международных проблем, в том числе в Сирии. Также известно, что вопрос антироссийских санкций во время переговоров в Вашингтоне не обсуждался.